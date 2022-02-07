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【蘋果動向】Apple 新專利曝光 AirPods Max2或轉用輕觸式操作

科技 19:08 2022/02/07

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（蘋果網頁截圖）

蘋果（Apple）預計於 3 月 8 日舉行春季發布會，發布會前有關蘋果新款智能電話及相關產品消息陸續不斷。據網站《9to5mac》報道，蘋果最近在美國專利商標局（USPTO）取得了 AirPods Max 輕觸式功能專利。

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蘋果於2020 年12 月推出首款AirPods Max 頭戴式耳機，及後再沒有其他更新及新一代AirPods Max2的消息。是次美國專利商標局專利顯示，蘋果獲得 3 項與頭戴式耳機輕觸功能專利（雖並非首次獲得有關輕觸式技術專利），意味著AirPods Max2 有機會取消現有AirPods Max 的實體轉數碼旋鈕操作鍵，改用輕觸式面板操作。

該專利文件顯示，AirPods Max2可能將於耳罩外的金屬機殼面上設輕觸式功能，耳機內同時備有處理器及記憶體，可處理音量控制、轉換曲目、接聽電話及「Siri」等功能，上述功能在現有AirPods Max 中需要使用實體數碼旋鈕操作。

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不過，據報道亦有強調，蘋果以往獲得的專利技術並不一定會商品化，所以今次會否採用輕觸式功能，還要視乎蘋果推出 AirPods Max2時才知曉。

責任編輯：向頌勤

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