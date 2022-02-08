C朗生日雙大禮 IG破4億粉絲兼收79萬豪車

英超曼聯陣中主力前鋒，葡萄牙球星C朗拿度早前度過37歲生日。雖然球隊戰績近來欠理想，但C朗生日亦收到兩份禮物，分別是其社交平台Instagram中突破4億名追隨者，成為平台首人。懷孕在身的未婚妻亦送上驚喜，一部價值7.5萬英鎊的豪車。

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上周六（5日）為C朗拿度（Cristiano Ronaldo）的37歲生日，雖然生日前曼聯剛在足總盃被次一組別球隊淘汰，C朗更在比賽射失12碼，但作為壽星的C朗今年仍是收穫甚豐。

首先，為C朗懷有雙胞胎的未婚妻Georgina Rodríguez周日（6日）分享一段影片，顯示她為愛郎準備一份驚喜生日禮物，價值7.5萬英鎊（約79.03萬港元）的美國凱拉迪克（Cadillac）豪華SUV。

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隨後，C朗的Instagram粉絲人數在同日達成400億里程碑，為社交平台上首人達到此成就。2021年9月時，C朗粉絲數達2.37億，為當時最多支持者的男性帳戶，在短短數月內，其粉絲數目增加近倍。

暫時在Instagram粉絲人數緊隨其後的是美國名媛家族成員，Kardashian一家的細妹Kylie Jenner。排第3則為C朗球壇多年來宿敵，阿根廷球王美斯（Lionel Messi）。但兩人的粉絲人數與C朗亦有大段距離，分別3.09億及3.06億。

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責任編輯：吳漢培