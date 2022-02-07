【新年商機】姜濤宣傳派電子利市　滙豐客戶送500萬封電子利市　合共金額超過1億元

PayMe聯乘MIRROR成員姜濤，在今個農曆年進行宣傳。據悉，PayMe用戶透過「群組利是」功能，發送逾500萬封電子利市，總金額超過7,000萬港元，其中有約150萬封利市，於大年初一至初三期間送出。

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客戶選擇派發利市的方式之中，有約一半發送予指定收款人，其餘一半則選擇設定連結，並透過社交通訊應用程式，送贈予非指定收款人。他們派發的金額也未必固定，當中，有約6成群組利市為固定金額，餘下4成則是附上隨機金額的「開運利是」。

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另外，滙豐客戶不只選用PayMe派發利市，也有透過滙豐香港流動理財應用程式，以FPS發送電子利是，總金額超過3,000萬港元。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如表示，客戶今年透過PayMe及香港滙豐流動理財應用程式，發送超過500萬封電子利是，金額合共逾1億港元。並續指，雖然今年受疫情所限，但透過創新金融科技，大眾仍能以遙距及環保方式，向親友送上農曆新年的祝福。

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責任編輯：馬意文