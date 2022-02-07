【蔬菜供應危機】蔬菜售價未見回落　菜芯、生菜仍售35元一斤

▲ 繼昨日(6日)菜價急升後，今日（7日）有菜檔檔主表示，貨量雖已回升少許，惟來貨價仍未回落。（湯致遠攝）

跨境貨車司機在內地確診影響蔬菜供應，繼昨日(6日)菜價急升後，今日（7日）有菜檔檔主表示，貨量雖已回升少許，惟來貨價仍未回落。

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觀塘街市的菜檔檔主馬先生表示，受歡迎的種類如菜芯、生菜來貨價仍貴3、4成左右，故售價與昨日相若，維持在35元一斤，豆苗則賣70元一斤，而同受歡迎的茼蒿則因「商戶爭相入貨，直接缺貨」。

他反映，不少顧客詢問蔬菜價格急升的情況何時完結，對此他亦感十分無奈，因為供給情況非菜商可決定。不過，他指生意未受影響，街市甚至出現搶購潮，更有不少市民預先買兩、三日份量的蔬菜。

他稱，供應商反映今日再多兩名司機在內地確診，估計影響數十部車，故認為蔬菜售價高的情況會延長多一段時間。

袁昌：蔬菜供應穩定但菜價仍高

不過，香港入口蔬菜批發商會會長袁昌表示，今日本港蔬菜供應情況回復正常。他在電台節目稱，日前有跨境貨車司機過關至內地時，被發現確診新冠病毒，事件影響到供港蔬菜的運輸。

他表示，一般有逾100車次運送蔬菜來港，但前晚只有數部車輛經文錦渡離開，至翌日陸續放行。事件導致菜價上升，其中豆苗價格升幅達1倍，菜芯和唐生菜等價格升20%。

根據蔬菜統營處顯示的批發價格，對比周六（5日）的蔬菜批發價，周日(6日)大部分價錢均未回落。其中菜芯由周六的11.9元，升至13.3元；豆苗由36.3元，升至39.2元；茼蒿情況稍微好轉，由23.8元一斤，跌至22.9元。

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責任編輯：李智美