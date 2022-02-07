  • 17°C
香港時間 : 2022207日 (一) 19:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【蔬菜供應危機】蔬菜售價未見回落　菜芯、生菜仍售35元一斤

商業 18:40 2022/02/07

分享：

繼昨日(6日)菜價急升後，今日（7日）有菜檔檔主表示，貨量雖已回升少許，惟來貨價仍未回落。（湯致遠攝）

跨境貨車司機在內地確診影響蔬菜供應，繼昨日(6日)菜價急升後，今日（7日）有菜檔檔主表示，貨量雖已回升少許，惟來貨價仍未回落。

【疫市營商】5成半商家今年經濟感悲觀　主因擔心疫情未受控

觀塘街市的菜檔檔主馬先生表示，受歡迎的種類如菜芯、生菜來貨價仍貴3、4成左右，故售價與昨日相若，維持在35元一斤，豆苗則賣70元一斤，而同受歡迎的茼蒿則因「商戶爭相入貨，直接缺貨」。

他反映，不少顧客詢問蔬菜價格急升的情況何時完結，對此他亦感十分無奈，因為供給情況非菜商可決定。不過，他指生意未受影響，街市甚至出現搶購潮，更有不少市民預先買兩、三日份量的蔬菜。

他稱，供應商反映今日再多兩名司機在內地確診，估計影響數十部車，故認為蔬菜售價高的情況會延長多一段時間。

袁昌：蔬菜供應穩定但菜價仍高

不過，香港入口蔬菜批發商會會長袁昌表示，今日本港蔬菜供應情況回復正常。他在電台節目稱，日前有跨境貨車司機過關至內地時，被發現確診新冠病毒，事件影響到供港蔬菜的運輸。

他表示，一般有逾100車次運送蔬菜來港，但前晚只有數部車輛經文錦渡離開，至翌日陸續放行。事件導致菜價上升，其中豆苗價格升幅達1倍，菜芯和唐生菜等價格升20%。

根據蔬菜統營處顯示的批發價格，對比周六（5日）的蔬菜批發價，周日(6日)大部分價錢均未回落。其中菜芯由周六的11.9元，升至13.3元；豆苗由36.3元，升至39.2元；茼蒿情況稍微好轉，由23.8元一斤，跌至22.9元。

【北京冬奧】北京冬奧紀念品熱賣　工廠年假後需趕工加大生產量

【香港零售】疫下內地客銳減轉攻本地客　零食店轉身快去年銷售額按年增1成

責任編輯：李智美

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【蔬菜供應危機】文錦渡貨運受阻　街市蔬菜價格即升至少2成
2022/02/06
【蔬菜供應危機】文錦渡貨運受阻　街市蔬菜價格即升至少2成
【蔬果供應危機】中港貨車司機滯留文錦渡關口　蔬菜整體批發價增約兩成 本地蔬果供應現危機？
2022/02/06
【蔬果供應危機】中港貨車司機滯留文錦渡關口　蔬菜整體批發價增約兩成 本地蔬果供應現危機？
【疫市營商】急凍食品競爭大　凍肉店3招拓新市場　
2021/08/27
【疫市營商】急凍食品競爭大　凍肉店3招拓新市場　
【牛肉商機】凍肉店預10月尾牛肉生意升1成　市民愛優質食材
2021/10/17
【牛肉商機】凍肉店預10月尾牛肉生意升1成　市民愛優質食材

你可能感興趣

【蔬菜供應危機】文錦渡貨運受阻　街市蔬菜價格即升至少2成
17:11 2022/02/06
【蔬菜供應危機】文錦渡貨運受阻　街市蔬菜價格即升至少2成
【蔬果供應危機】中港貨車司機滯留文錦渡關口　蔬菜整體批發價增約兩成 本地蔬果供應現危機？
15:31 2022/02/06
【蔬果供應危機】中港貨車司機滯留文錦渡關口　蔬菜整體批發價增約兩成 本地蔬果供應現危機？
【疫市營商】急凍食品競爭大　凍肉店3招拓新市場　
12:00 2021/08/27
【疫市營商】急凍食品競爭大　凍肉店3招拓新市場　
街市 文錦渡 電台 司機 批發 蔬菜統營處 電台節目 運輸 商會

上一篇文章

【香港零售】疫下內地客銳減轉攻本地客　零食店轉身快去年銷售額按年增1成

下一篇文章

【北京冬奧】北京冬奧紀念品熱賣　工廠年假後需趕工加大生產量

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【第五波疫情】DONKI、恒生銀行員工初步確診　所屬分店即日起暫停營業
【第五波疫情】DONKI、恒生銀行員工初步確診　所屬分店即日起暫停營業
【香港零售】KKday去年邀請MIRROR成員姜濤宣傳　季度訂單激增逾3倍
【香港零售】KKday去年邀請MIRROR成員姜濤宣傳　季度訂單激增逾3倍
【殭屍校園】延續《魷魚遊戲》熱潮　《殭屍校園》登香港在內56個地區Netflix收視冠軍
【殭屍校園】延續《魷魚遊戲》熱潮　《殭屍校園》登香港在內56個地區Netflix收視冠軍
【蔬果供應危機】中港貨車司機滯留文錦渡關口　蔬菜整體批發價增約兩成 本地蔬果供應現危機？
【蔬果供應危機】中港貨車司機滯留文錦渡關口　蔬菜整體批發價增約兩成 本地蔬果供應現危機？
【蔬菜供應危機】文錦渡貨運受阻　街市蔬菜價格即升至少2成
【蔬菜供應危機】文錦渡貨運受阻　街市蔬菜價格即升至少2成
【港人最包容】19款意大利食品烹調及飲食習慣調查　香港人最具包容度　卻有一項最不能接受！
【港人最包容】19款意大利食品烹調及飲食習慣調查　香港人最具包容度　卻有一項最不能接受！
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款