【香港零售】疫下內地客銳減轉攻本地客　零食店轉身快去年銷售額按年增1成

本地爆發第五波疫情，令原本已受壓的零售生意更受打擊。從事朱古力及烘焙食品零售及代工生產的Multizen發言人表示，疫情下綫上銷售及宣傳是促銷良策。

他指出，疫下代工定單的數量減少，但零售客更常網購，公司又在去年加強網上宣傳，尤以中秋節、聖誕節及農曆新年，吸引很多新客戶，提高了收益。他認為網購已成為不可逆轉的大勢，今年將開發新品，以及增加綫上銷售和宣傳。

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從事零食代理及批發的僑豐行，旗下設有零食店「アメ橫丁」，其行政總裁黃偉鴻表示，過去主要依賴內地客消費，疫情爆發便轉攻本地客，並發現商品要性價比高、價格較低，他強調：「最後今天的優惠宣傳，遠勝最後一星期」，皆因客人會產生較強烈的錯失折扣心態，更願意購買該商品。

黃續指，經過多個變動後，加上受惠電子消費券帶動，2021年與2020年的銷售額比較，增長了10%。展望今年，他認為市況轉趨淡靜，入貨和存貨需要更謹慎。倘若有商品銷情較好卻不夠存貨，便「惜貨而沽」，減少優惠。

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記者：馬意文