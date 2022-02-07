【公司除牌】停牌約22個月長興國際遭取消上市地位　周三起退市除牌

▲ 【公司除牌】停牌約22個月長興國際遭取消上市地位 周三起生效

停牌約22個月的長興國際 （00238） 遭聯交所取消上市地位，周三（9日）起生效。聯交所指出，長興國際自2020年3 月30日起已暫停買賣，根據《上市規則》第 6.01A 條，若公司未能於2021年9月29日或之前復牌，聯交所可將該公司除牌。

長興國際由於未能於2021年9月29日或之前履行聯交所訂下的復牌指引，上市委員會在去年10月22日決定根據《上市規則》第 6.01A 條取消該公司股份在聯交所的上市地位。

不過，長興國際2021年10 月29日尋求由上市覆核委員會覆核上市委員會的決定，然而今年1月24日，上市覆核委員會維持上市委員會取消上市地位的決定，故聯交所將於2月9日上午9時起取消長興國際的上市地位。

長興國際原為內地男士服飾企業及品牌運營商，擁有及管理兩個品牌，分別是迪萊和鐵獅丹頓。但近年長興國際陷入資不抵債，且無法償還債務，遭申請清盤呈請。

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