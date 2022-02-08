Podcast主持再涉種族風波 Spotify CEO力撐：不會中止合作

美國廣播節目主持人Joe Rogan近年備受爭議，繼早前被指散播新冠肺炎疫苗錯誤資訊，再被指經常在節目使用歧視黑人的字眼，再次引起廣泛批評。串流音樂平台Spotify創辦人及行政總裁埃克指，不會因此中止Joe Rogan廣播節目，並承諾撥1億美元（7.8億港元）投資予被邊緣化的群體開發、營銷音樂。

Spotify拒下架失實疫苗資訊節目 寧願將投訴人歌曲下架 【下一頁】

網上流傳Joe Rogan在以前的廣播集數內，使用超過20次歧視黑人的字眼，繼散播錯誤新冠資訊外，再次引起批評。Rogan周上周六（5日）發表道歉影片，表示對行為感到後悔及可恥，強調已是過去的事情，自己並非種族主義者，已很多年沒有使用相關歧視字眼。

Spotify創辦人及行政總裁埃克（Daniel Ek）周日（6日）向員工發公告，強烈譴責Rogan有關言論，表示Rogan節目內的言論並不代表Spotify價值觀，公司亦與Rogan商討節目部分內容，包括與種族歷史有關的言論，並將其中113集節目下架。

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埃克續稱，不會中止與Rogan合作，認為禁止Rogan發言絕非最好結果，應廣泛地看待問題，批判性思維及容許發言議論才是進步必經階段。

埃克亦指，會投資1億美元（7.8億港元）用於在歷上被邊緣化群體的藝術家、音樂家或作家發展個人音樂，以及協助開發及營銷。

Joe Rogan早前亦Spotify所主持的節目內，散播新冠疫苗錯誤資訊，引起多位歌手不滿，要求「有佢無我」，將Joe Rogan廣播節目下架，或移除自己所有歌曲。但Spotify拒下架Joe Rogan節目，加上他再次涉及種族主義事件，網上已發起#DeleteSpotify行動。

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責任編輯：郭麗明