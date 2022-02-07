【北京冬奧】北京冬奧紀念品熱賣　工廠年假後需趕工加大生產量

▲ 據外媒《美聯社》報道，2022年北京冬奧會的紀念品出現搶購潮，特別是穿著冬衣的圓滾滾，被稱為Bing Dwen Dwen的大熊貓紀念品。（法新社資料圖片）

新冠病毒變異株Omicron在全球肆虐，但仍無阻四年一次的冬季奧林匹克運動會（冬奧會）於北京舉行。雖然市民未能到比賽場上親身觀賞賽事，但也透過購買冬奧的周邊商品以表示支持。據外媒報道指，有不少紀念品已早早售罄，工廠於年假後需馬上趕工，增加生產量，應付市場需求。

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據外媒《美聯社》報道，2022年北京冬奧會的紀念品出現搶購潮，特別是穿著冬衣的圓滾滾，被稱為Bing Dwen Dwen的大熊貓紀念品，更是被搶購一空。據悉，於北京市中心的王府井步行街冬奧旗艦店，在冬奧開幕當天（4日），奧運商品的銷量已達300萬元人民幣（約367萬港元）。有不少市民為了能成功搶購大熊貓紀念品，甚至自備凳子，到王府井的冬奧旗艦店，在寒溫下徹夜排隊。

而最受歡近的大熊貓紀念品於今（7日）已全面售罄，包括「奧運泡泡」內的紀念品商店。在北京以北的后海街區，有部分商店在今上午10點前，已掛出寫上「Bing Dwen Dwen 紀念品已售罄」的牌子。

據悉，北京奧組委已要求工廠生產更多冬奧紀念品。大部分工廠也於過去一星期因農曆新年假期關閉兩週或更長時間，將後於本周重新開放，屆時各大工廠或需延長生產時間，以增加紀念品的生產量，相信紀念品要到本周後期才能恢復穩定的供應。

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責任編輯：文睿

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