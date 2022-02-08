美國緝毒局「返工」成年 女子先知被騙

美國一名女子在過去約一年時間內在聯邦部門「工作」，但近日始知自己受騙。美國傳媒報道，俄勒岡州1名男子欺騙1名女子，讓她以為自己是美國緝毒局（DEA）特工實習生。男子給予女子一個DEA徽章，直至近日有巡邏警察察覺有可疑，詢問下才揭發事件。美國當局其後起訴男子，文件未有披露男子動機。

巴西男盜用離世男童身份 非法任美國聯航空少23年 【下一頁】

美國媒體引述法庭紀錄報道，現年41歲的俄勒岡州男子戈登（Robert Edward Golden）欺騙1名女子約1年，令女子誤以為自己正在接受培訓，成為DEA特工。

戈登期間更給女子1個DEA徽章，上周帶女子和流浪者交談作為工作日研究。戈登指正在嘗試令這批流浪人士成為機密線人，期間指自己和Anderson和Luis等同事合作。

事件在本月1日晚上，2人和流浪人士交談期間被揭發，當時巡邏警察覺得2人行蹤可疑。法庭文件指2人當時站在一部車頂有藍紅閃燈﹑疑似是執法部門使用車輛旁，更車尾箱有一件印有DEA警察（D.E.A. POLICE）字樣的背心。

警員上前詢問2人是否為DEA特工，戈登承認。目前尚未清楚警員生疑原因，但當局其後得悉戈登行騙一事。

美漢行運一條龍264張彩票全中 2個月袋走過百萬 【下一頁】

警察在戈登身上更發現手銬、徽章及槍枝等物件，戈登表示自己從eBay及亞馬遜等網站上購買印有DEA字樣的貼紙（patches），因為自己和女子都喜歡角色扮演。而在開車期間使用藍色和紅色閃燈，是為了令其他人相信2人是聯邦特工，從而免受打擾，自己過往亦曾如警察一般，大叫警察制止打架。

涉事女子亦向調查人員透露，戈登曾向她頒發證書，並曾帶她進行射擊訓練，更曾聲稱在自己上班途中逮捕罪犯。

DEA特工Morgan T. Barr表示，戈登對工作內容描述存在誤差。DEA沒有體驗日安排（ride-alongs），而且事發地區辦事處亦有沒有名為Anderson和Luis的職員。

據悉戈登被控冒充聯邦特工，目前已獲釋，但需遵守多項條件，包括保持全職工作，未由法院批准下禁止前往俄勒岡州，和需接受心理治療等。女子則未有被指控任何罪行。

責任編輯：李俊儀