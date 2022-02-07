情人節四道菜2人套餐 堂食或外賣$888 外賣自取更送法國汽酒在家嘆　1日前經 好氣Fun預訂加送$200電子餐飲券　新春“Flame to Gather” 套餐外賣自取62折優惠再送紅酒

名氣廊Flame 情人節四道菜2人套餐

法國派倫微甜汽泡酒



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煎北海道珍寶帶子伴黑魚子配

海膽血橙汁



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蟹肉龍蝦湯



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烤阿根廷肉眼牛扒伴波士頓龍蝦尾配

茴香蓉黑松露燒汁



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栗子蛋糕伴白朱古力草莓



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咖啡或茶



想享受無敵維港海景要把握機會，名氣廊Flame絕對是你心水選擇，特別推出情人節四道菜套餐，首先每對情人奉上法國派倫微甜汽泡酒，揭開動人序幕! 頭盤煎北海道珍寶帶子伴黑魚子配海膽血橙汁，精緻的賣相要立即打卡、而餐湯有常受歡迎的蟹肉龍蝦湯; 主菜是海陸亦有的烤阿根廷肉眼牛扒伴波士頓龍蝦尾配茴香蓉黑松露燒汁。 1日前經 好氣Fun預訂, 無論堂食或外賣自取, 都送您$200電子餐飲券，外賣自取更送法國汽酒在家慢慢享受，對摯愛表達您的濃情厚愛!



情人節四道菜2人套餐

午餐供應日期及時間：2022年2月13及14日 12:00 - 14:30 或 15:00 - 17:30

外賣自取取餐日期及時間: 2022年2月13及14日 11:00 – 18:00

優惠價： $888 (原價： $1,288)

只要於1日前於好氣Fun網上購買, 即送您$200電子餐飲券

惠顧外賣自取, 即奉送法國派倫微甜汽泡酒1支(價值: HK$380)

詳情及訂購：https://www.towngasavenue.com/en/whats-happening/4-coursevdaymenu2022

優惠券及禮品數量有限，送完即止。

新春“Flame to Gather” 套餐 - 3至4人享用

“撈喜”水耕彩虹沙律配胡麻醬

(煙三文魚, 意式肉腸, 甜蛋, 甘筍, 溫室

青瓜, 燈籠椒, 火箭菜, 醃子薑)



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德國咸豬手及紐倫堡腸伴酸椰菜

或

海鮮拼盤

(蝦, 挪威三文魚, 帶子, 青口, 魷魚)

或

(加$588升級)

美國黑安格斯斧頭扒伴香草烤藤茄及新薯黑松露燒汁 (1.2kg)



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鮮蝦菠菜苗燴飯

肉醬尖通粉



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甜品四重奏

(綠茶紅豆蛋糕, 紅桑子撻,

果仁朱古力, 馬卡龍)

咖啡或茶

名氣廊Flame推出期間限定 新春“Flame to Gather” 套餐，適合3至4人享用，特別加推外賣自取可享62折優惠! 打頭陣「撈喜」，寓意大家越撈越起，步步高升; 主菜其中選一有以明火烤焗分外香口的德國咸豬手及紐倫堡腸伴酸椰菜 或 可持續海鮮拼盤，另可加$588升級 "美國黑安格斯斧頭扒伴香草烤藤茄及新薯黑松露燒汁 (1.2kg) "; 最後當然還有唔少得的甜品四重奏包括綠茶紅豆蛋糕, 紅桑子撻, 果仁朱古力, 馬卡龍；外賣自取即可享優惠價 $800即62折購買, 更奉送精選紅酒1支，希望大家新一年行運行到飛起！

新春“Flame to Gather” 套餐 （3至4位用）

供應日期：即日至2022年3月2日 (2月 13-14日除外) 供應時間: 11:00 – 18:00

價錢： $1,288

外賣自取優惠價：$800（62折優惠）奉送紅酒1支 (價值$$320)

詳情及訂購：https://www.towngasavenue.com/tc/whats-happening/cny-sharing-menu2022

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關於名氣廊Flame

名氣廊 Flame 提供各式各樣水準一流的美酒佳餚，食客可以飽覽維多利亞港在傍晚時分及夜幕低垂後魅力四射的醉人景色，寬敞舒適的半露天平台更是舉辦不同活動的理想場地

地址：九龍尖沙咀中港城第1座平台1號

電話：2367 2713

新冠疫情特別安排餐廳服務時間更新:-

午餐 時間為 11:00 – 18:00 (最後下單時間為17:00)

下午茶 時間為 14:00 – 18:00 (最後下單時間為17:00)

外賣自取 11:00 – 18:00 供應

網址: www.towngasavenue.com

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Instagram: www.instagram.com/towngas_avenue



（特約）