【芯片荒】幾時可結束？美國商務部：無咁快

新冠肺炎疫情下全球出現芯片荒，美國過往足以支撐40天的芯片庫存跌至不夠5天。美國商務部長雷蒙多表示芯片荒引發連鎖經濟效應，預計短期內未有辦法可解決芯片荒。而車廠福士也預計芯片荒會於今年內維持，相信要暫時減產。

【芯片荒】持續拖累 福特北美8廠房暫停或減產 【下一頁】

雷蒙多（Gina Raimondo）上周五（4日）與記者進行電話會議時表示，警告說，半導體短缺導致供應鏈中斷會對經濟造成連鎖反應，短期內無法解決。

雷蒙多指現時芯片需求較2019年的水平高出近兩成，全球芯片製造廠都在用盡產能運作，美國過往足以支撐40天的芯片庫存跌至不夠5天。

她強調冰凍三尺非一日之寒，美國過去數十年來都面臨芯片短缺的困境。她指出美國芯片製造基地生產情況在這幾十年間漸漸惡化，指美國現在需要重建國內芯片產業。

國會眾議院上周通過了《2022年美國競爭法案》（America competition Act of 2022），旨在提高美國對中國的競爭力，並促進美國半導體製造業。

上述法案長達2,900頁，內容包括撥款520億美元（約4,056億港元）支持美國半導體製造及研究、450億美元（約3,510億港元）用於加強供應鏈、1,600億美元（約1.24萬億港元）用於科學研究及創新領域。

雷蒙多強烈敦促國會就上述法案迅速採取行動，透過談判方式解決參眾兩院法案的分歧，以盡快通過及落實法案。

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她表示例如英特爾（Intel）等企業有意在俄亥俄州投資200億美元（約1,560億港元）開設芯片廠，但如果未能通過法案撥款520億美元支援產業，這些公司或會改到外地設廠。

她強調通過法案撥款對解決芯片荒至關重要，包括改善美國本土芯片產業、創造就業機會及保障美國國家安全。

德國汽車大廠福士（Volkswagen）採購主管Murat Akse接受德國汽車雜誌Automobilwoche採訪時表示，芯片荒帶來的動盪形勢至少持續至今年中。他認為直至2023年芯片產能上揚，才更容易就芯片供應作出可靠預測。

他表示芯片荒屬結構性問題，汽車製造業的需求將持續上升。與其要求供應商賠償損失，他認為不如與供應商密切合作。

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責任編輯：吳漢培