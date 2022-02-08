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【內房銷售】融信中國上月銷售跌47%　一文看清1月內房銷售數據（不斷更新）

股市 16:41 2022/02/08

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1月內房銷售數據

春節假期令房企放緩供貨節奏，加上市場下行壓力加劇，購房者觀望情緒濃厚，2022年首月內房銷售疲弱。據克而瑞研究中心的數據顯示，1月百強房企實現銷售操盤金額5256億元，按年跌近4成，本文綜合各大上市內房1月份的銷售數據，以便讀者參考。以下貨幣單位為人民幣。

重溫2021年內房銷售數據，看【下一頁】

克而瑞：1月百強房企銷售按年跌40%，看【下一頁】

融信中國（03301）上月總合約銷售額約65.1億元，按年跌47.1%；合約建築面積約32.1萬平方米；平均合約售價約為每平方米20,251元。

花樣年 （01777） 1月份物業銷售額為約5.1億元，按年跌77.8%，相應已售建築面積為約3.6萬平方米，平均物業售價為每平方米約14,287元。

時代中國 （01233） 1月份連合營項目銷售，合同銷售金額約70.88億元，按年下跌14.4%；簽約建築面積約43.2萬平方米，按年增加2.6%。

大唐集團 （02117） 1月份合約銷售金額約21.2億元，銷售面積約為20.67萬平方米，平均銷售價格為每平方米10256元。

碧桂園 （02007） 1月實現歸屬公司股東權益的合同銷售金額約363.6億元，按年跌9.8%，歸屬公司股東權益的合同銷售建築面積約462萬平方米。

力高集團 （01622） 1月實現的合約銷售約為26.17億元，按年微升0.7%，建築面積約29.62萬平方米。

融創中國 （01918） 1月實現合同銷售金額約279.2億元，按年跌20.6%，合同銷售面積約214.3萬 平方米，合同銷售均價約13,030元每平方米。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

*每星期首個交易日《開市追揸沽》為你看通形勢，做好一周部署*

相關文章：

【內房危機】據報內銀加大支持內房融資併購　料共提供逾300億元人民幣融資

 

港股 融創中國（01918） 力高集團（01622）

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