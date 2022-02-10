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【內房銷售】禹洲集團上月銷售跌42%　一文看清1月內房銷售數據（不斷更新）

股市 18:00 2022/02/10

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1月內房銷售數據

春節假期令房企放緩供貨節奏，加上市場下行壓力加劇，購房者觀望情緒濃厚，2022年首月內房銷售疲弱。據克而瑞研究中心的數據顯示，1月百強房企實現銷售操盤金額5256億元，按年跌近4成，本文綜合各大上市內房1月份的銷售數據，以便讀者參考。以下貨幣單位為人民幣。

重溫2021年內房銷售數據，看【下一頁】

克而瑞：1月百強房企銷售按年跌40%，看【下一頁】

禹洲集團 （01628） 1月份的合約銷售金額為45.2億元，按年跌41.9%；銷售面積為252,904平 方米；平均銷售價格為每平方米17,872元。

雅居樂 （03383） 1月的合同預售金額為73.8億元，按年跌33.1%；應建築面積為53.9萬平方米；平均價為每平方米13,690元。

中國海外發展 （00688） 1月合同銷售額約147.79億元，按年跌45.3%；已售樓面面積約為82.8萬平方米，按年跌41.6%。

中國海外宏洋 （00081） 1月合同銷售額約36.2億元，按年跌31.4%；合約銷售面積 30.1萬平方米，按年跌18.4%。

上坤地產 （06900） 1月合同銷售額約10.5億元，按年跌52.5%；合約銷售面積約8.6萬平方米；合約平均銷售價每平方米約12,250元。

金地商置 （00535） 1月合同銷售額約56.95億元，按年增26.9%；合約銷售總面積約22.8萬平方米；銷售均價為每平方米約25,000元。

銀城國際 （01902） 1月合同銷售額約6.4億元，按年跌69.5%；合約建築面積約為2.7萬平方米；平均合約售價約為每平方米23,718元。

港龍中國 （06968） 1月合同銷售額約14億元，按年跌55.4%。

中國金茂 （00817） 1月合同銷售額約100億元，按年跌50.2%；簽約銷售建築面積約57.9萬平方米。

綠城中國 （03900） 1月合同銷售額約117億元； 累計已簽認購協議未轉銷售合同的金額約43億元。

陽光100 （02608） 1月合同銷售額約1.18億元（包含小股操盤項目1000萬元），按年跌60.1%，合同銷售面積約1.2萬平方米，按年跌57%。

合景泰富 （01813） 1月合約銷售預售額為41.6億元，按年跌38.6%，預售建築面積約為23萬平方米，按年跌23.8%。

中駿 （01966） 1月合同銷售金額約50.22億元，合同銷售面積39.8萬平方米，按年分別減少38%和16%，平均銷售價格為每平方米人民幣12,625元。

龍光 （03380） 1月公司股東權益的合約銷售額約為90.1億元，按年跌43.7%，歸屬公司股東權益的合約銷售面積約50.5萬平方米。

萬科企業 （02202） 1月份合同銷售金額為356億元，按年下跌50.2%；合同銷售面積達210.6萬平方米，按年減少47.2%。

德信中國 （02019） 1月份合約銷售金額約28.3億元，按年減少37.5%；合約銷售面積約14萬平方米，按年減少32.7%。

建業地產 （00832） 1月份物業合同銷售額20.07億元，按年增加為42.3%，合同銷售建築面積25.1萬平方米，增加47%，每平方米平均銷售價格為7,994元，減少3.3%。

旭輝 （00884） 1月合同銷售金額約84.4億元，按年跌48%，合同銷售面積約55萬平方米，合同銷售均價約17,400元平方米。

保利置業 （00119） 1月合同銷售金額約24億元，按年跌12%。合同銷售面積約12.6萬平方米，合同銷售均價每平方米約19,039元。

寶龍地產 （01238） 1月合約銷售總額（連同共同控制實體及聯營公司）約47.01億元，按年跌30.5%；合約銷售總面積約為29.99萬平方米，按年減約31.5%。

融信中國 （03301） 1月總合約銷售額約65.1億元，按年跌47.1%；合約建築面積約32.1萬平方米；平均合約售價約為每平方米20,251元。

花樣年 （01777） 1月份物業銷售額為約5.1億元，按年跌77.8%，相應已售建築面積為約3.6萬平方米，平均物業售價為每平方米約14,287元。

時代中國 （01233） 1月份連合營項目銷售，合同銷售金額約70.88億元，按年下跌14.4%；簽約建築面積約43.2萬平方米，按年增加2.6%。

大唐集團 （02117） 1月份合約銷售金額約21.2億元，銷售面積約為20.67萬平方米，平均銷售價格為每平方米10256元。

碧桂園 （02007） 1月實現歸屬公司股東權益的合同銷售金額約363.6億元，按年跌9.8%，歸屬公司股東權益的合同銷售建築面積約462萬平方米。

力高集團 （01622） 1月實現的合約銷售約為26.17億元，按年微升0.7%，建築面積約29.62萬平方米。

融創中國 （01918） 1月實現合同銷售金額約279.2億元，按年跌20.6%，合同銷售面積約214.3萬 平方米，合同銷售均價約13,030元每平方米。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

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【內房危機】據報內銀加大支持內房融資併購　料共提供逾300億元人民幣融資

 

港股 融創中國（01918） 力高集團（01622）

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