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【支援初創】合資格初創首年可免Google Cloud費用　最高可達10萬美元

理財智慧 17:48 2022/02/07

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Google今（7日）公布，為支援初創公司推出全新優惠措施，由即日起Google for Startups Cloud Program 計劃，將透過A輪投資為所有初創公司承擔第一年的Google Cloud費用，最高可達10萬美元。

同場加映：【溫股知新】估頂估底靠分析 電動車股你要識

對大部分初創公司來說，這表示她們無須支付任何費用即可開始在Google Cloud建構產品和服務，專注技術創新、業務拓展及吸納客戶。在加入計劃的第二年，計劃將為初創公司承擔20%的Google Cloud費用，最高可獲退還價值10萬美元的抵免額。有了這項全新優惠措施，初創公司更易使用 Google Cloud 的人工智能、機器學習和數據分析的功能。

【政府工略】通訊辦招聘娛樂事務管理主任 頂薪逾7萬元 實際要做啲咩？【見下頁

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另外，Google亦加強對創業者的專業支援，旗下「新創公司成功團隊」（Startup Success Team），能讓參加計劃的初創公司在創業期間獲得專屬的Google Cloud諮詢。只要符合資格，所有創業初期的Google for Startups Cloud Program初創公司都能獲得有關支援。

團隊會用兩年時間深入了解各初創公司的特殊需求，並在該段時間轉介他們至合適的Google團隊，協助他們解決有關技術、市場開發或抵免額的問題。待初創公司累積豐富的Google Cloud使用經驗和專業知識後，便會由Google Cloud初創公司客戶團隊接手跟進。

同場加映：【青姐話】未到年廿八 提早洗邋遢

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撰文 : 陳楚琨

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