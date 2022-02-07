【虛擬資產】許正宇﹕監管框架可隨市場變化　以便將沒被納入的虛擬資產加入監管

▲ 【虛擬資產】許正宇﹕監管框架可隨市場變化 將原本沒被納入的虛擬資產加入監管

財經事務委員會今日以視像會議形式舉行政策簡報會及會議，會上有議員談及虛擬資產。財經事務及庫務局局長許正宇表示，立法規管虛擬資產立法有助提升營運環境確定性，對業界而言「有一套法律係好事」。

政府將修例要求所有虛擬資產交易所申領證監會牌照，許正宇指修例後會禁止非持牌者在港推廣虛擬資產。他又指，監管虛擬資產交易所只是起點，當局要在不斷變化的虛擬資產市場劃界，使整體金融系統不會受虛擬資產影響，故不會定義及明言監管哪類虛擬資產，而是要從交易角度做監管，聚焦於該資產本身的功能。此外，有關監管框架亦賦權政府釐定以數碼形式表達的價值是否被視為虛擬資產，從而可隨市場變化，未來將原本沒被納入的虛擬資產加入監管。

另外，有議員提及去年本港創業板缺乏公司上市集資，許正宇認為創業板是「有需要處理的問題」，正與港交所就此收集更大範圍意見，下一步才構想方案。他解釋，要讓創業板發揮應有功能，須令投資者對該平台有信心之餘，亦要將整體生態圈連接起來。

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