【地產商聯手】恒地土瓜灣庇利街項目引入希慎、帝國集團投資　每呎資本投入16,990元（第二版）

▲ 【地產商聯手】恒地土瓜灣庇利街項目引入希慎、帝國集團投資 每呎資本投入16,990元

恒基地產 （00012） 去年投得市建局土瓜灣庇利街/ 榮光街發展項目，最新引入希慎 （00014） 、帝國集團合資發展。據希慎通告，認購庇利街/ 榮光街項目公司股本25%，最高資本承擔30.47億元。

以項目最多總樓面面積達66,654平方米（即71.7萬平方呎），希慎的最高資本承擔金額，相當於項目總資本需求為121.89億元，每呎總成本16,987元。

恒地去年以81.89億元投得項目，每呎地價為11,414元。

恒地罕有夥希慎合作 希慎看中鄰近啟德

希慎表示，認購代價中，20.6億元用於承接項目公司欠恒地的股東貸款總額25%，另額外資本承擔9.84億元。

希慎表示，雙方將以合資方式，發展九龍城土瓜灣庇利街/ 榮光街發展項目，希慎認為，投資事項將為公司提供一個適當的投資機會，符合希慎集團的住宅發展業務策略，並符合希慎集團及本公司股東的整體利益。

希慎續指，項目位置優越，毗鄰啟德新發展區，距離土瓜灣及宋王臺港鐵站僅5分鐘步程，具發展潛力。執行董事呂幹威稱，集團在銅鑼灣利園區近百年，成功融合傳統文化和創新社區，會將有關經驗帶到土瓜灣區。

恒基兆業地產集團主席李家誠表示，今次合資發展項目不單讓本港三大具領導地位的地產發展商建立長期戰略合作關係，結合彼此的優勢，更是業界對項目前景投下信心的一票，期望是次項目發展可以帶來協同效應，提升整個東九龍區的宜居性，達至可持續發展。

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（第二版加入希慎回應）

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