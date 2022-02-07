【員工保障】未能滿足工會漲薪要求　三星電子或將面對員工史上首次罷工

▲ 若果談判破裂，這間有53年歷史、11.4萬名員工的科技巨頭可能會面對員工首次罷工。（法新社圖片）

綜合韓媒報道，由於未能與三星電子（Samsung Electronics）管理層就工資問題達成協議，全國三星電子工會（National Samsung Electronics Labor Union）在聲明中表示，如果仲裁協議未能在10天內達成，工會將擁有舉行罷工的合法權利。

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若果談判破裂，這間有53年歷史、11.4萬名員工的科技巨頭可能會面對員工首次罷工。工會代表稱，「儘管工會已經與三星進行了15輪談判，但管理層以欺騙的方式單方面導致談判延遲。」

會談早於10月開始，然而三星電子對工會對加薪、疫情補償和特別休假的呼籲置若罔聞。

三星2021年收入破紀錄

三星電子管理層表示，將繼續與工人進行談判，但拒絕接受工會的要求。此前，工會要求給每位工會員工增加1000萬韓圜（約6.5萬港幣）年薪，並拿出集團營業利潤25%為員工提供獎金；此外，工會還提出特別休假權。

三星在2021年創下了破紀錄的收入，其管理層曾堅稱，將漲薪幅度保持在去年3月協議的7.5%水平。但近期立場有所軟化，表示將改善員工福利待遇，宣布計劃獎勵員工最高可達月基本工資200%的獎勵，而內存芯片業務的員工將獲得最高500%的獎勵。

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責任編輯：李智美