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【內房危機】1月百強房企銷售按年跌40%　拿地總額跌逾60%

股市 17:10 2022/02/07

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1月百強房企銷售按年跌40%　拿地總額跌逾60%　2月內房難言樂觀

內房危機持續、春節假期影響供貨節奏，2022年1月銷售弱勢延續，大多規模房企銷售表現不佳。據克而瑞研究中心的數據顯示，1月百強房企實現銷售操盤金額5256億元，按年跌39.6%，較2021年月均水平降低43%。

恒大據報續推動出售被接管的元朗住宅地，料在「相對短期」內售出，看【下一頁】

克而瑞認為，2月房地產市場仍難言樂觀，成交或將持續下行，受春節假期影響，一、二線城市供應或將明顯縮量，成交也將持續走低，三、四線城市返鄉置業或將弱於往年。「從全年來看，行業下行並真正迎來負增長時代已成為共識。商品房銷售規模經過5年的高位運行之後，將處在下調築底過程中。」

克而瑞研究中心監測的29個重點城市1月商品住宅供應面積按年及按月分別下降43%和58%，成交面積按月下降37%，按年跌幅擴至46%。其中，一線城市成交陷入低迷，按月下降21%，按年跌幅擴至38%。 25個二、三線城市成交跌至低位，按年及按月跌幅都在40%以上。

拿地方面也明顯減弱，中指研究院的數據顯示，1月百強房企拿地總額837億元，按年跌62.6%，其中，50家代表房企拿地總額瀉下降88.8%。

克而瑞指，今年謹慎的投資預期難以大幅扭轉，預計投資力度需要3至6個月的修復期。而首季度房地產行業的資金環境將有所改善，但考慮到今季也是各大房企的償債高峰，行業整體風險偏好的降低，也會在一定程度上影響企業舉新債拿地的積極性，集中供地的22個核心城市仍應是房企關注的重點。

【石Sir一周前瞻及異動股】中銀香港、安踏及創科實業等
 

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經濟 國企內房股 民企內房股 行業 銷售

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