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美漢行運一條龍264張彩票全中 2個月袋走過百萬

環球社會熱點 17:21 2022/02/07

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相信不少民眾會購買彩票，希望中獎贏得橫財。美國弗吉尼亞州一名男子相當有運氣，在過去兩個月購買264張彩票全部中獎，每張贏得500美元（3,900港元）獎金，合共為他帶來13.2萬美元（103萬港元）意外之財。

比利時新護照卡通設計 加入藍精靈及丁丁等角色 【下一頁】

弗吉尼亞州夏洛茨維爾市（Charlottesville）一名男子泰勒（Jalen Taylor）在過去兩個月，購買264張分別售價為1美元（7.8港元）的彩票，需要在000到999中隨機選擇3位數字。

他一次過購買104張數字組合內包括9﹑6﹑0三個數字、於去年11月18日開彩的彩票，又購買另外160張數字組合內包括5﹑4﹑2三個數字、於上月10日開彩的彩票。

英女王切蛋糕賀登基70周年 一句話令全場爆笑（多圖） 【下一頁】

幸運的是，泰勒購買的彩票全都中獎，每張贏得500美元（3,900港元）獎金，不足兩個月時間就為他帶來13.2萬美元（103萬港元）意外之財。

泰勒中獎後表示，當時有預感要買彩票，並表示想買彩票的話，就當是遊戲來玩。他亦打算將部分獎金用作投資，其餘儲蓄起來。

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責任編輯：郭麗明

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