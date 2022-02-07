美漢行運一條龍264張彩票全中 2個月袋走過百萬

相信不少民眾會購買彩票，希望中獎贏得橫財。美國弗吉尼亞州一名男子相當有運氣，在過去兩個月購買264張彩票全部中獎，每張贏得500美元（3,900港元）獎金，合共為他帶來13.2萬美元（103萬港元）意外之財。

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弗吉尼亞州夏洛茨維爾市（Charlottesville）一名男子泰勒（Jalen Taylor）在過去兩個月，購買264張分別售價為1美元（7.8港元）的彩票，需要在000到999中隨機選擇3位數字。

他一次過購買104張數字組合內包括9﹑6﹑0三個數字、於去年11月18日開彩的彩票，又購買另外160張數字組合內包括5﹑4﹑2三個數字、於上月10日開彩的彩票。

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幸運的是，泰勒購買的彩票全都中獎，每張贏得500美元（3,900港元）獎金，不足兩個月時間就為他帶來13.2萬美元（103萬港元）意外之財。

泰勒中獎後表示，當時有預感要買彩票，並表示想買彩票的話，就當是遊戲來玩。他亦打算將部分獎金用作投資，其餘儲蓄起來。

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責任編輯：郭麗明