▲ 【香港餐飲業】本港上季食肆收益年升29%、全年彈近17% 政府：今年起疫情及社交距離措施令餐飲業再受壓

本港新冠疫情反覆，一眾餐廳食肆生意彷如坐上過山車，政府統計處公布，2021年第4季的食肆總收益價值的臨時估計為251億元，按年上升29.1%；食肆購貨總額的臨時估計為82億元，按年上升29.6%。政府發言人表示，踏入2022年，最新一波本地疫情，以及因應收緊的社交距離措施，已令食肆業務再度受壓。

政府發言人又稱「防疫抗疫基金」下的新一輪措施應能及時提供一些紓緩作用，強調食肆未來數個月的業務前景將主要取決於本地疫情的發展，又稱「社會必須與政府合作，一起令本地疫情盡快受控」。

2021年全年的餐飲食肆總收益升16.8% 政府發言人：仍明顯低於環球疫情大流行前的水平

2021年全年的食肆總收益價值的臨時估計為927億元，與2020年比較，以價值計及數量計分別上升16.8%及14.8%，同期食肆購貨總額的臨時估計為302億元，按年上升16.8%。

政府發言人表示，受惠於本地疫情穩定、勞工市場情況改善，以及消費券計劃，食肆業務在上季繼續改善，2021年第4季經季節性調整按季比較，食肆總收益價值進一步上升1.6%，而全年食肆總收益價值按年回升16.8%，但仍明顯低於環球疫情大流行前的水平。

第4季間12月餐飲食肆總收益升勢最勁

按月份分析，2021年10月、11月及12月與2020年相同月份比較，食肆總收益價值的臨時估計分別上升15.4%、18.1%及59.9%，若扣除價格變動的影響後，則分別上升12.6%、15.2%及54.4%。

上季酒吧總收益升勢最強 惟全年仍跌0.2%

按食肆類別分析，上季中式餐館的總收益以價值計及數量計分別上升39.5%及35.6%，非中式餐館的總收益以價值計及數量計分別上升33.4%及28.9%。快餐店的總收益以價值計及數量計分別上升12.6%及10.0%。酒吧的總收益以價值計及數量計分別上升58.8%及65.6%。至於雜類飲食場所，其總收益以價值計及數量計則分別上升11.5%及8.8%。

全年比較的話，中式餐館的總收益以價值計及數量計分別上升18.3%及16.4%。非中式餐館的總收益以價值計及數量計分別上升23.1%及20.7%。快餐店的總收益以價值計及數量計分別上升8.6%及6.4%。酒吧的總收益以價值計下跌0.2%，但以數量計則上升6.9%。至於雜類飲食場所，其總收益以價值計及數量計則分別上升12.3%及10.5%。

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記者：李哲毅