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【實名制】電話SIM卡下月起實名登記　舊卡明年2.23前須完成登記

理財智慧 17:16 2022/02/07

分享：

政府表示，電話智能卡實名登記制下月1日正式推行，用戶須按《電訊（登記用戶識別卡）規例》實名登記。

新電話智能卡用戶（包括上台月費服務及電話儲值卡用戶）

均須在啓動服務前完成實名登記

原有電話智能卡用戶

電話儲值卡用戶：須於2023年2月23日或之前完成實名登記。未有完成實名登記的電話儲值卡會在上述限期後不能繼續使用

上台月費服務用戶：除非「轉台」或開立新的電話號碼，否則無須再登記

同場加映：【溫股知新】估頂估底靠分析 電動車股你要識

 

用戶可根據所屬電訊商發出的指示，透過電訊商門市、流動應用程式或網頁等途徑登記。

登記步驟：

    點擊圖片放大
    +3
    +2

個人用戶須登記姓名、出生日期、香港身份證號碼，並提供身份證副本。16歲以下人士登記時須得到一名年滿18歲人士確認，且同時登記該名成年人的資料。

企業用戶須提供商業登記資料並指定一人為負責人，並提供該人的個人資料。

實名登記制適用於所有由香港電訊商發出、於本地溝通用的電話智能卡，包括語音、數據或短信服務的電話智能卡。

每名個人用戶可向每間電訊商登記不多於10張電話儲值卡，企業用戶則最多可向每間電訊商登記25張電話儲值卡。

同場加映：【青姐話】未到年廿八 提早洗邋遢

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撰文 : 陳楚琨

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