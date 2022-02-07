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【996文化】網傳員工新春加班猝死　B站內部信否認、事發前一周無加班

Hot Talk 16:33 2022/02/07

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【996文化】網傳員工新春加班猝死　B站內部信否認、事發前一周無加班

內地科網企業「996（朝9晚9，每周6天）」工作文化惹詬病多時，科網巨頭為免引起不滿輿論，都聲明更改加班工作生態。最新內地社交平台流傳俗稱「B站」的Bilibili嗶哩嗶哩 （09626） 一名AI審核組員工，於新春假期期間被要求加班腦出血猝死。嗶哩嗶哩於內地新春後首個工作日發內部信，否認該名員工在新春加班，並指他於家中突發身體不適。

微博用戶「王落北」聲稱：「據多名網友爆料，b站武漢ai審核組組長，因過年期間被要求加班，在晚上9點到早上9點的工作強度下，初五凌晨腦出血猝死」

互聯網企業取消「長短周」、996不再？內地網民整合科企員工作息時間表，可見【下一頁】

B站：家中不適　同事代通知家屬

據內媒引用的嗶哩嗶哩內容安全中心發出的全體通告，該名員工於2月4日在家中突發身體不適求醫，

相關業務主管、經理和HR（人事部）在得知情況後，第一時間趕往醫院配合相關手續辦理，並通知家屬病情，家屬隨後趕往醫院

不過，同日晚上8時左右，該名員工因大面積腦出血，搶救無效而離世。

內部信未提及為何該員工先通知同事而非家人身體不適，但強調因應網傳他因加班猝死一事，已循內部考查，該員工按工作計劃上下班，工時為早上9時30分至下午6時30分，「做五休二」，事發前一周沒有加班。

嗶哩嗶哩表示，會配合家屬和警方處理後事，也籲員工若感不適可使用帶薪病假，及時休息和就醫。

內媒引述Bilibili內部信

【石Sir一周前瞻及異動股】中銀香港、安踏及創科實業等
 

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港股 嗶哩嗶哩（美：BILI） 嗶哩嗶哩—SW（09626）

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