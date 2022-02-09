【過勞死】網傳員工新春加班猝死　B站否認逼加班後改口風、今年將增聘1000人

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操作反向ETF注意事項（有片）
俗稱「B站」的Bilibili嗶哩嗶哩 （09626） AI審核組員工新春期間猝死事件，持續發酵。繼有網民質疑嗶哩嗶哩安排員工新春假期高壓工作、不准過年假，嗶哩嗶哩曾於周一（7日）內部信否認，猝死員工被要求新春加班，並指他是於家中突發身體不適，前一星期通勤紀錄並無加班，工時為早上9時30分至下午6時30分。
不過，網民發現嗶哩嗶哩招募同一職位員工的網頁列明，需要上夜班、工作12小時。嗶哩嗶哩最新於周二（8日）向猝死員工家屬致歉同時，表示將用最大力度擴招審核人員，今年增加招聘1000人。
嗶哩嗶哩在社交平台續指，該員工從事的內容安全審核工作，「是具有全天候特殊屬性的工作，即使是春節假期，內容安全工作也不能停，和其他公共服務職業一樣，需要通過輪班、值班來完成工作」，說法與周一內部信有出入。
嗶哩嗶哩續指，會加強關注審核員工的身體健康，從本月起組織內容安全中心全部員工進行加強體檢，同時增設全天候的健康諮詢室，保證員工身心健康。
事件最初由分享職場生態、擁有近500萬粉絲的微博博主「王落北」爆料：「據多名網友爆料，b站武漢ai審核組組長，因過年期間被要求加班，在晚上9點到早上9點的工作強度下，初五凌晨腦出血猝死」。
據內媒引用的嗶哩嗶哩內容安全中心周一發出的全體通告，該名員工於2月4日在家中突發身體不適求醫，
相關業務主管、經理和HR（人事部）在得知情況後，第一時間趕往醫院配合相關手續辦理，並通知家屬病情，家屬隨後趕往醫院
不過，同日晚上8時左右，該名員工因大面積腦出血，搶救無效而離世。
內部信未提及為何該員工先通知同事而非家人身體不適，但強調因應網傳他因加班猝死一事，已循內部考查，該員工按工作計劃上下班，工時為早上9時30分至下午6時30分，「做五休二」，事發前一周沒有加班。
嗶哩嗶哩表示，會配合家屬和警方處理後事，也籲員工若感不適可使用帶薪病假，及時休息和就醫。
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