【轉數快】轉數快上月新增逾19萬個帳戶登記 第5波疫情爆發帶旺電子支付

▲ 1月開局轉數快再增逾19萬個新登記，累記逾981萬個帳戶

銀行快速支付系統轉數快（FPS）又有最新數據，據香港銀行同業結算公司的統計，截至今年1月底累計共錄得逾981.2萬個帳戶登記，數字再創新高，較去年底的962萬個按月驟增19.17萬個上客量，如以幅度計，升1.9%。展望前景，專家料轉數快帳戶首季有望突破千萬個。畢竟第5波疫情爆發令宅經濟再起，變相帶旺電子錢包，例如初三賀歲馬的投注額破紀錄。況且，因e利市盛行，大小銀行又猛谷大抽獎，如中銀香港（02388）谷「虎年潮拜Phone利是、玩勁抽」，有機贏取8888元大利市。交銀香港、渣打香港（02888）、東亞（00023）、花旗、大新（02356）、恒生（00011）、建行亞洲、星展、工銀亞洲及滙豐（HSBC）等，也齊谷e利市有賞等。

另方面，自2018年9月推出轉數快，去年FPS登記帳戶及用量俱急升，早前金管局提交立法會的文件顯示，轉數快用量持續增加，截至2021年12月底，共錄得962萬個帳戶登記，按年增加40%，相當於新增270萬個帳戶登記。此外，交易量也有顯著增長。去年平均每日處理67萬宗港元即時交易，按年上升90％，每日平均港元交易額達54億元，按年升49%。

轉數快帳戶1年急增274萬新登記【下一頁】

而且，在支付用途上都有變化，雖然個人對個人（P2P）的交易仍佔超過一半（58％），但商戶支付（包括個人或企業付款予商戶），如繳付帳單及商戶購物支付的用量目前佔17%。此外，作帳戶增值都的用量佔比都升至18％。

截至2021年第三季，儲值支付工具（SVF）的用量持續增長，使用中的帳戶6,557萬個，按年增長2.5%，日均交易金額7.96億元，按年增長30%。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪