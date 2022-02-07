【疫市營商】5成半商家今年經濟感悲觀　主因擔心疫情未受控

▲ 培訓組織Leading Enterprise Network (LEN)於1月訪問了272名商家，了解他們對2022年經濟展望及部署。（LEN提供圖片）

培訓組織Leading Enterprise Network (LEN)於1月訪問了272名商家，了解他們對2022年經濟展望及部署。受訪者主要來自專業服務界別、金融投資和零售， 對於2022年香港經濟，5成半受訪者認為不樂觀，主要因擔心疫情未受控。

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投放更多資源於業務數碼化

對於2022年香港經濟，5成半受訪者認為不樂觀，有36%感樂觀，沒有感覺則有9%。對經濟不樂觀的受訪者當中，51%擔心疫情未受控，23%指擔心股市及經濟不穩。於2022年，大多企業家於招聘人才、公司場地、海外業務方面投資維持不變。但在廣告投放、市場策劃、業務數碼化將會投放更多資源。



對於2021年營商開心指數，有23%給予7分，而有18%受訪者給予3分；56%的企業家將於2022年注資更多金額擴展公司的業務，不會則為44%。

78%商家沒有申請「科技劵」 主因：不知如何申請

有78%商家沒有申請科技劵，而已申請及申請中則各佔13%及9%。13%已申請者中，當中有93%認為申請科技劵公司業務有所幫助，主因是能減輕公司投資風險及成本。



不過，亦有78%受訪者沒有申請「科技劵」，其主要原因是不知如何申請，其次為難以預備一筆資金作申請及還款，有些則指未到能找公司需改善資源的項目。

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有83%商家沒有申請「BUD企業支援計劃」，而已申請及申請中則各佔6%及11%。認為「BUD企業支援計劃」對公司業務有幫助的主要原因是，可減輕公司投資風險及成本佔，以及認為能藉申請改善公司資源。



「百分百擔保特惠貸款」方面，有80%受訪者稱沒有申請，申請中及已申請分別各佔4%及16%。已申請「百分百擔保特惠貸款」當中，94%指此計劃對公司業務有幫助，包括藉申請貸款優化公司資源，及減輕公司投資風險及成本。

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反映資助計劃申請程序繁複

LEN總結，現時很多商家都不知如何申請「科技劵」、「BUD企業支援計劃」及「百分百擔保特惠貸款」等計劃，部份商家指不同資助所負責的部門太散，而且缺乏推廣，難以查詢相關部門，不知如何申請。

另外，資助計劃申請程序繁複、審批過程慢，很多公司都在申請途中打退堂鼓，再加上成功申請所批資金額度不高。LEN建議政府應將申請程序簡化及加大資助額度，以助中小企及商界解燃眉之急。



建議政府推出本地品牌展覽

表列處所（包括美容業、派對房間等）商家指，政府所提供的抗疫資助的額度不足以應付停業時的租金、人工等開支，建議政府增加資助額。



第五輪抗疫資助涵蓋範圍細，LEN建議政府提供新一輪保就業計劃及租金資助，協助商戶支付員工及租金。政府亦可提供稅務豁免或批准延遲繳交稅項，以紓緩商家的財政壓力。



另外，政府應推出本地品牌展覽，或協助商場或大型機構與本土中小企合作，讓更多港人可以關注及支持本土企業，振興經濟。

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責任編輯：李智美