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【監管重拳】蘋果遵守荷蘭反壟斷法令　擬將App Store佣金從30%降至27%

商業 16:45 2022/02/07

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蘋果在其網誌文章中表示，將會對荷蘭App Store中的交友應用程式（App）佣金率，從30%降低至27%。（法新社）

荷蘭消費者和市場管理局（ACM）上月指控蘋果（Apple），未有對其App Store政策作出足夠修改，沒有解決競爭不平衡問題，仍然違反當地的反壟斷法。於是向蘋果開出每周500萬歐元（約4,450萬港元）的罰款，該案件近日又有新發展。

【監管重拳】蘋果終向荷蘭妥協　允許App Store使用第三方支付

蘋果在其網誌文章中表示，將會對荷蘭App Store中的交友應用程式（App）佣金率，從30%降低至27%。蘋果還表示，荷蘭的交友App開發商現在可以使用第三方支付系統，或者在應用程式中加入一個鏈結，引導用戶到開發者的網站上完成購買。

【反壟斷案】集體訴訟稱Google及Apple私下協議　有違美國反壟斷法

但要使用以上兩個選項，開發者先需獲得授權。開發者必須向荷蘭App Store提交一個單獨的二進制程式文件（App Binary），並將外部銷售情況反饋給蘋果，以啟用第三方支付系統。

蘋果：改變政策非自願    已提出上訴

不過，目前還不清楚以上改變是否能安撫ACM的擔憂。因為ACM上月發布每周罰款時表示，蘋果除需要允許交友App開發者使用第三方應用支付系統外，也能引導用戶使用外部支付系統。此外，蘋果亦強調以上改變是不情願地作出的，所以該企已對ACM的命令提出上訴，但在等待上訴結果的同時，它仍需遵守命令。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集： 

責任編輯：陳卓賢

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