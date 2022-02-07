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【英國王室】英女王夠勤力 慶祝完登基70周年準備復工

環球社會熱點 17:01 2022/02/07

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現年95歲的英女王周日（6日）正式登基滿70周年，外界關注英女王身體狀況。英女王去年底遵從醫囑，暫停履行公務超過3個月。英國媒體報道指，英女王下月將會復工，初期只會履行一些較輕鬆的公務。英女王接下來的行程據報十分緊湊，但王室會調整至合適節奏。

英女王登基70周年派大禮 親證卡米拉有得做王后 【下一頁】

英女王去年10月底一度入院過夜，之後更要全面暫停履行公務，引發外界對其身體狀態的憂慮。英女王精神目前有好轉，現身周日慶祝活動時更是容光煥發。英媒《太陽報》報道指，英女王將在下月將會恢復出席一連串公務場合，但首先會履行一些最輕鬆的公務。

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報道引述王室消息人士指，英女王老而彌堅，未有打算停止履行公務計劃。她未來行程十分多，但王室人員不希望為英女王生活帶來額外壓力，會調整到合適節奏。其他王室成員會在必要時候提供協助。

英女王切蛋糕賀登基70周年 一句話令全場爆笑（多圖） 【下一頁】

英女王據報計劃在6月時，舉行為期4日的登基70周年慶祝活動，屆時她將在慶典擔任重要角色。但英女王助手十分謹慎，不會讓英女王超負荷執行公務。

英女王去年是第3位履行最多公務的王室成員，去年10月3周內共履行19項公務。

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責任編輯：李俊儀

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