【名家看法】交銀洪灝：上証指數技術性反彈或「轉瞬即逝」　料最悲見3000點

▲ 交銀洪灝：上証指數技術性反彈或「轉瞬即逝」 料最悲見3000點

交銀國際董事總經理、研究部主管洪灝發表研究報告指，歷史經驗顯示，納斯達克指數回報率的下降往往預示著未來數月中國出口增長放緩在即，而中國經常項目和出口相關統計數據的邊際變化是預測股市的關鍵變量。洪灝指，預測上證最可能的交易區間為略低於3,200點至3,800點以下，最悲3000點，但或看到短暫技術性反彈。

虎年A股首日復市造好，上証升68點或2%，收報3429點，深證升1%，收報13456點。

交銀國際洪灝：22000至23000點應是恒指周期底部，看【下一頁】

洪灝解釋，春節假期期間，製造業出口新訂單分項繼續位於50榮枯線之下，表明出口增長小幅收縮。中國PMI出口新訂單數據系列的發布往往滯後一個月，因此應該已經一定程度上在上證的下行趨勢中有所反映。然而，持續承壓的上證確乎意味著未來數月出口訂單的表現兇多吉少。

而且，他指，納指的回報率已見頂，並正在回歸長期均值。由於股市是經濟的領先指標，納指回報率的下降表明美國這一輪經濟短週期正處於峰值，或更可能已經跨過頂峰。美國經濟的強勢見頂將意味著消費增長減速，故認為中國經常賬戶和在岸市場年間的前兩個峰值大致相當的水平已同時見頂。

市場處於嚴重超賣

該行預測，上證最可能的交易區間為略低於3,200點至3,800點以下，3,000點為最悲觀的情況。以極短的時間窗口來衡量，市場處於嚴重的超賣狀態，因此看到一些技術性的反彈。然而，這種純粹的技術性反彈往往轉瞬即逝，且難以交易。

「超賣往往可以引發更多的超賣，超賣的狀況也可以通過市場的持續下行來化解。」他認為，這與2018年7時時相似，當時上証在類似超賣水平有短暫反彈，及後下挫10%，並在6個月後觸底。

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