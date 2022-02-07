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【金融發展】許正宇：就優化理財通與內地監管機構商討　涉額度、產品種類、銷售模式等

Hot Talk 16:24 2022/02/07

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【金融發展】許正宇：就優化理財通與內地監管機構商討　涉額度、產品種類、銷售模式及參與方式

財經事務委員會今日以視像會議形式舉行政策簡報會及會議，財經事務及庫務局局長許正宇指，「理財通」需「穩步開始，持續優化」，於額度、產品種類、銷售模式及參與方式等，都會考慮優化，並正就此與內地相關機構商討。

就互通互通的投資者保障方面，他指需兩地監管機構各自進行投資者教育，尤其是新增的「理財通」，因涉及個人投資者對接。與此同時，兩地亦要透過跨境監管合作，確保互通計劃運作順利。「股票通」南向通未來擬加入人民幣計價櫃枱，許正宇表示除系統更新提升外，亦要考慮兩個櫃枱之間是否需要一些套戥便利措施。

許正宇又指，強積金改革會從幾方面著手。首先是產品選擇，而這亦是最核心的重點之一。除早前放寬強積金投資於中央政府及內地政策性銀行債券，他指之前強積金亦已放寬投資A股的限制，短短一年間強積金在A股的投資額增長已有一倍，超過250億元人民幣，未來則希望將更多指數基金納入強積金產品選擇。至於強積金成本方面，政府則透過建立「積金易」平台，期望管理費及行政費獲下調。預期2025年平台運作後，料行政費可減三成，成立首10年合共可節省300億元。

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