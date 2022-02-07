  • 17°C
香港時間 : 2022207日 (一) 16:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

1月樓宇買賣跌16.5%　按月跌按年升

股樓投資 16:31 2022/02/07

分享：

土地註冊處公布，1月份送交土地註冊處註冊的所有種類樓宇買賣合約共5,911份，較去年12月份下跌16.5%，與去年1月比較，亦下跌4.8%。

同場加映：【溫股知新】估頂估底靠分析 電動車股你要識

以12個月移動平均數計算，1月份的樓宇買賣合約數字為7,986份，較去年12月份下跌0.3%，與去年1月比較，則上升26.5%。

1月份的樓宇買賣合約總值544億元，較去年12月份下跌38.0%，與去年1月比較，亦下跌18.6%。

【延伸閱讀】屯門掃管笏Emerald Bay三房單位抽獎 發展商：買樓抽樓回饋客戶【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4


上述買賣合約中，住宅樓宇買賣合約佔4,275份，較去年12月份下跌16.9%，與去年1月比較，亦下跌6.3%。

1月份的住宅樓宇買賣合約總值434億元，較去年12月份下跌10.5%，與去年1月比較，則上升9.3%。

同場加映：【青姐話】未到年廿八 提早洗邋遢

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 陳楚琨

物業買賣 土地註冊處 經濟 香港

下一篇文章

【新冠肺炎】世界銀行：停課致學力下降　或造成17萬億美元損失
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【理財個案】37歲爸爸年紀輕輕身家已逾1800萬元 有足夠條件達到財務自由嗎?
【理財個案】37歲爸爸年紀輕輕身家已逾1800萬元 有足夠條件達到財務自由嗎?
【北京冬奧】冬奧吉祥物「冰墩墩」成搶手貨 5千個「冰墩墩」公仔僅15分鐘搶光
【北京冬奧】冬奧吉祥物「冰墩墩」成搶手貨 5千個「冰墩墩」公仔僅15分鐘搶光
【iM人物專訪】湯文亮︰恒指劍指28000 睇好滙豐、創科、港交所
【iM人物專訪】湯文亮︰恒指劍指28000 睇好滙豐、創科、港交所
【有相睇】維景灣畔虎年「開齋」成交　單位企理望開揚山景　何解要低市價賣樓？
【有相睇】維景灣畔虎年「開齋」成交　單位企理望開揚山景　何解要低市價賣樓？
【二手樓價】珀麗灣再錄低價成交　兩房呎價10615　創一年新低
【二手樓價】珀麗灣再錄低價成交　兩房呎價10615　創一年新低
大熱電視劇鏡仔Lokman演「星之子」獲激讚 現實中「星之子」陳易希創業有聲有色 憑科研早已成坐擁億元身家富翁
大熱電視劇鏡仔Lokman演「星之子」獲激讚 現實中「星之子」陳易希創業有聲有色 憑科研早已成坐擁億元身家富翁
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款