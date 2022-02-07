1月樓宇買賣跌16.5%　按月跌按年升

土地註冊處公布，1月份送交土地註冊處註冊的所有種類樓宇買賣合約共5,911份，較去年12月份下跌16.5%，與去年1月比較，亦下跌4.8%。

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以12個月移動平均數計算，1月份的樓宇買賣合約數字為7,986份，較去年12月份下跌0.3%，與去年1月比較，則上升26.5%。



1月份的樓宇買賣合約總值544億元，較去年12月份下跌38.0%，與去年1月比較，亦下跌18.6%。

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上述買賣合約中，住宅樓宇買賣合約佔4,275份，較去年12月份下跌16.9%，與去年1月比較，亦下跌6.3%。



1月份的住宅樓宇買賣合約總值434億元，較去年12月份下跌10.5%，與去年1月比較，則上升9.3%。

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