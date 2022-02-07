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【美元定存】半年美元定存最高息享0.9厘 虎年港銀齊加息搶吸資金

16:39 2022/02/07

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港銀掀美元加息戰，集友推半年享0.9厘的破頂息。

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港銀於虎年加劇搶美元，齊加美元定期存款息，令新春破頂息頻現。近期8間大小行加不同存期的年息，包括集友、工銀亞洲、招商永隆、交銀香港、上商、富邦及星展，恒生（00011）則新推3個月或以上的美元定存特惠息。專家以聯儲局於3月17日議息後料隨即加息，且料今年中開始退市收水，復添烏克蘭地緣政局，市場憂慮美元流動性或驟縮，遂令業界早作備戰添彈藥。至於剛取得跨境理財通資格的集友，虎年開始雙響炮齊發，既於立春日（2月4日）作虎年頭炮首擊，推6個月美元定存享年息0.9厘，隨即打破富邦的0.88厘而奪冠 。另外，集友又順延7天美元定存年息6厘的截止期，延至2月底止。

業界拆解，港銀近期齊加美元定存息，除了力吸避險閒資外，且迎合大灣區理財通客對開立外幣定存較感興趣。至於上述中資行的半年高息優惠，門檻為100萬港元，若以上限1000萬港元計，大戶期內賺取近4.5萬港元，但須扣除港元兌換為美元的買賣差價，實際回報落袋唯恐打折。

英鎊定存最高息12.88厘【下一頁

比併美元定存短中長息，單以3個月期較量，富邦以0.88厘年息居榜首；半年期則以集友的0.9厘年息奪冠，險勝富邦的0.88厘而稱霸。可是，倘以一年期衡量，富邦以0.8厘年息居首。

此外，總結1月份的吸存戰，由滙豐（HSBC）掀戰幔，龍頭發鈔行帶頭加3個月美元定存年息0.05厘至0.15厘。同樣，論及新年伊始加息的港銀，南商調升7天美元定存年息1厘，新息率至6厘；恒生更勁加相同短存年息3厘至8.5厘，頓晉級為高息王。

此外，專家提醒，美元今年的走勢或先高後低，歐央行礙於超級通脹突轉鷹，轉軚指今年或加息，將加速美元於上半年見頂。花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪今早（2月7日）回應本報查詢指，料今年12月歐洲央行或開始加息，之後有機會每半年加息一次，2024年12月令利率可能達至0.75厘，結束負利率。廖嘉豪預期，美滙指數3個月內料見95.32、未來半年至1年上試96.69。

光大證券國際外滙策略師黃俊能回應本報查詢指，料美滙指數今年高低位介乎92至98，年底目標價為年內低位92。黃俊能預測，聯儲局今年或加息4次，加息月份分別為3、6、9、及12月，且相信會於6月的議息會議上宣布開始縮減資產負債表，並於7月開始實施。

聯儲局加息預期升溫【下一頁

黃俊能剖析，聯儲局公布1月議息會議結果，維持聯邦基金利率不變，符合巿場預期。,不過，會後聲明措辭則略較巿場預期更為鷹派，儲局指出縮減資產購買的計劃將於3月結束，之後可能很快地開始上調利率。儲局雖未有明確表示加息的時間表，但巿場普遍預期局方暗示最快於3月開始加息。在聯儲局正式確定加息路線圖之前，受到加息憧憬帶動，相信美國國債孳息率與其他地區的息差將持續擴闊，所以預期美滙指數於2022年初將繼續於高位徘徊，並有機會測試上方的阻力約98。

不過，黃俊能預警，相信美滙指數偏強的局面於聯儲局確定加息路線圖之後，或首次加息後將有所改變。雖然Omicron變種病毒出現令疫情持續更長時間，但未有為經濟復甦帶來更大的影響，所以政府亦不必急於推出大規模的刺激經濟措施，從而令經濟復甦步伐開始減慢。再者，由於預期通脹於下半年可能會回軟，聯儲局或不必再急於加息，令巿場原先認為局方有機會加息高達七次的預期落空。同時間其他央行貨幣政策到時亦開始追趕聯儲局，令美元的優勢慢慢減弱，所以美元於2022年或出現先升後回的局面。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

集友銀行 加息 美國聯儲局 美滙指數 美元 外幣定期存款 定期存款

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