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【空中的士】南韓SKT 5座位電動空中的士　最遠可飛241公里

科技 18:20 2022/02/07

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(SKT官方圖片)

南韓 SK Telecom（SKT）宣布與總部位於加州的Joby Aviation 公司合作，預計2025 年於當地推出空中的士服務，將採用新開發的5 座位垂直升降型電動飛機（eVTOL）。南韓政府於2020 年發表韓國城市空中交通計劃（UAM），並已進行過試飛，目標是在2025 年推出空中交通服務。

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據網站《techcrunch》報道，為提供更好的陸地及空中交通服務，SKT 將利用其電訊網絡、自動駕駛及精確定位等技術，協助發展安全交通運輸，SKT並指，結合其TMap Mobility及 UT租車平台，可推出包括租車、叫車和其他交通服務。

Joby Aviation 創始人兼首席執行官JoeBen Bevirt 表示，在南韓超過 4,200萬人居住的城市地區，Joby Aviation 能讓空中交通成為日常生活一部分，為市民節省時間之餘，亦減少碳足跡；而SKT 首席執行官 Ryu Young-sang 則指，通過與Joby Aviation 公司合作，希望能加快邁向城市空中交通的步伐。

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eVTOL電動飛機適用於城市
據悉，Joby Aviation 公司的 eVTOL 垂直升降電動飛機，最遠可飛 241公里及最高時速321公里，而該電動飛機更具備低噪音及達到零排放效果，適用於空中載客及運輸等服務。

SKT 和Joby Aviation 目前正尋求韓國政府准許，故並未有推出空中的士服務的時間表。不過，據南韓城市空中交通 K-UAM 規劃，目標是於2025 年將能夠有限度實現城市空中交通商業化，以減少交通擠塞，該計劃預計從首爾開始，10 年後可設立10 個空中的士站，以連接巴士、地鐵及其他交通網絡。

責任編輯：向頌勤

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