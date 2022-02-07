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約翰遜唔理老婆想佢辭職 顧問：出動裝甲師佢先落台

環球社會熱點 15:38 2022/02/07

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英國首相約翰遜陷入派對門醜聞，仍有保守黨議員尋求向約翰遜發起不信任動議。英媒指約翰遜妻子西蒙茲私下表示約翰遜應為了家人考慮辭職。但約翰遜留意已決，早前表明自己更想後年連任英國首相。英媒引述政府顧問消息指約翰遜不會辭職，黨內要出動裝甲師才可將他趕下台。

約翰遜內閣新人事變動 委任前脫歐大臣柏建熙為幕僚長 【下一頁】

英媒《星期日泰晤士報》引述消息人士指，西蒙茲曾私下向友人透露自己希望約翰遜（Boris Johnson）辭職。

據悉，西蒙茲稱她數周前已經受夠了派對門引發的事件，也面臨太大壓力，如果丈夫離開首相府自己會更開心。

該報引述消息人士並無透露西蒙茲曾否向丈夫提出辭職的建議，但其中一人指西蒙茲表明她只想專注照顧子女。

但約翰遜似乎無意於現階段辭職，上周首相府數名幕僚在一日內集體辭職後，約翰遜進行人事調動改革首相府架構。

英國首相府大地震 約翰遜4名幕僚同日集體辭職 【下一頁】

約翰遜早前表明自己不打算辭去首相一職，更堅稱他會專注於下次選舉，將帶領保守黨在2024年的選舉中獲勝。

《星期日泰晤士報》更引述一名政府高級顧問指，約翰遜已擺明車馬，保守黨需要出動一個裝甲師（Panzer division）才能將他趕下台。

英媒消息指保守黨已有35名議員去信1922委員會（1922 Committee），要求向約翰遜發起不信任動議，距離觸發表決的54人門檻並不遠，有人估計保守黨最快可於下周投票。

而保守黨內也並非一面倒要求約翰遜下台。前保守黨黨魁施志安（Iain Duncan Smith）則表示，他認為約翰遜目前仍是帶領保守黨迎接下屆大選的正確人選，又強調解決通脹引發生活成本急升的危機仍是首要任務。

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責任編輯：鄭錦玲

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