  • 17°C
香港時間 : 2022207日 (一) 19:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【人才流失】許正宇：政府一直與金融界溝通　冀在不影響疫情大局下優化檢疫安排

Hot Talk 15:32 2022/02/07

分享：

財經事務委員會今日以視像會議形式舉行政策簡報會及會議，財經事務及庫務局局長許正宇指，政府在方方面面都有考慮人才問題與專業需求。他表示，政府將要求隔離天數縮短至14日後，整體業界反應不俗。政府亦一直有與金融界及商界溝通，冀在不影響疫情大局下優化及提升現有做法。

多位議員都關注本港隔離政策會否導致金融業界人才流失，他回應指疫情是一時的事，而人才會前往有機會的地方，而全球機會就在中國，故本港做好做大發展機遇，是吸引人才的最核心原因。為吸引外來人才，施政報告的人才清單將需要人才的服務範疇納入，屬與時並進的做法，當中包括金融科技，也有環境、社會和企業管治（ESG），以及資產管理合規人才。  他解釋，此舉讓國際社會清楚了解香港缺乏甚麼人才，並考慮來港發展。

與此同時，許正宇指政府亦重視本地人才提升，與數碼港合作的就業計劃，已在金融科技方面創造了約1000個就業機會，當中約三成獲聘人士年齡在30歲之下。此外，不僅針對年輕人才，數碼港亦有對大範圍專業人士提供培訓。

【石Sir一周前瞻及異動股】中銀香港、安踏及創科實業等
 

相關文章﹕

【人才管理】回顧商界2021年五大挑戰　人才流失成最大危機

【疫苗氣泡】許正宇：財庫局和金融監管機構2月16日推行「疫苗氣泡」

開啟hket App，閱讀全文
金融 財經事務及庫務局 香港 Fintech 中國
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【第五波疫情】髮型屋或被納入停運處所名牌　黃傑龍模擬9個長髮Look未雨綢繆、有網民笑指似「花姐」
【第五波疫情】髮型屋或被納入停運處所名牌　黃傑龍模擬9個長髮Look未雨綢繆、有網民笑指似「花姐」
【香港疫情】香港新增614宗確診、逾600宗初步確診　勢收緊社交距離措施、HKTVmall母企尾市急升
【香港疫情】香港新增614宗確診、逾600宗初步確診　勢收緊社交距離措施、HKTVmall母企尾市急升
【恒指夜期＋北水】北水重啟吸資14億　中移動吸逾7億　恒指夜期升15點（不斷更新）
【恒指夜期＋北水】北水重啟吸資14億　中移動吸逾7億　恒指夜期升15點（不斷更新）
【第五波疫情】滙豐恒生中銀東亞多間分行停業、累計逾百間　一文看清各銀行最營業安排（不斷更新）
【第五波疫情】滙豐恒生中銀東亞多間分行停業、累計逾百間　一文看清各銀行最營業安排（不斷更新）
【港股ADR+夜期】阿里恐見大動作　阿里美股先跌後穩　夜期升41點（不斷更新）
【港股ADR+夜期】阿里恐見大動作　阿里美股先跌後穩　夜期升41點（不斷更新）
【開市9點半】阿里巴巴額外發行10億股美國存託股份　惹配股疑雲？　
【開市9點半】阿里巴巴額外發行10億股美國存託股份　惹配股疑雲？　
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款