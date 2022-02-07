【人才流失】許正宇：政府一直與金融界溝通　冀在不影響疫情大局下優化做法

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【證監會人手】證監會去年員工流失率12%、初級專業人手失25% 人才爭奪、移民潮令招聘難
財經事務委員會今日以視像會議形式舉行政策簡報會及會議，財經事務及庫務局局長許正宇指，政府在方方面面都有考慮人才問題與專業需求。他表示，政府將要求隔離天數縮短至14日後，整體業界反應不俗。政府亦一直有與金融界及商界溝通，冀在不影響疫情大局下優化及提升現有做法。
多位議員都關注本港隔離政策會否導致金融業界人才流失，他回應指疫情是一時的事，而人才會前往有機會的地方，而全球機會就在中國，故本港做好做大發展機遇，是吸引人才的最核心原因。為吸引外來人才，施政報告的人才清單將需要人才的服務範疇納入，屬與時並進的做法，當中包括金融科技，也有環境、社會和企業管治（ESG），以及資產管理合規人才。 他解釋，此舉讓國際社會清楚了解香港缺乏甚麼人才，並考慮來港發展。
與此同時，許正宇指政府亦重視本地人才提升，與數碼港合作的就業計劃，已在金融科技方面創造了約1000個就業機會，當中約三成獲聘人士年齡在30歲之下。此外，不僅針對年輕人才，數碼港亦有對大範圍專業人士提供培訓。
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