▲ 【港鐵削班次】港鐵：2.11起削減非繁忙時段班次 晚上8時後約5至9分鐘一班車

本港第五波疫情肆虐，港鐵 （00066） 宣布，將於周五（11日）起削減港鐵晚間非繁忙時段班次。港鐵表示，過去三星期晚上非繁忙時段的乘客量，與去年12月相比跌約4成，而同時段的乘客量相對疫情發生前，亦維持在近5成左右。

港鐵表示，在審慎檢視乘客需求、承載力、乘車舒適度以及人手和能源消耗等各項因素後，決定稍為調整部分鐵路綫晚上8時後的列車服務。

港鐵：延長港鐵都會票餘下車程的有效日期

經調整後，荃灣綫、觀塘綫、港島綫、南港島綫、東鐵綫、東涌綫及屯馬綫每晚8時後的非繁忙時段，將維持約每5至9分鐘一班車。而將軍澳綫北角至寶琳站及調景嶺至康城站，則會於星期五及星期六晚上8時後，分別維持約每6及12分鐘一班車，其餘日子服務維持不變。

港鐵表示，將延長今年1月25日至3月31日內到期的港鐵都會票餘下車程的有效日期。有關乘客可於3月15日至5月14日期間，攜同都會票在指定車站的客務中心處理。

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