  • 17°C
香港時間 : 2022207日 (一) 16:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港鐵削班次】港鐵：2.11起削減非繁忙時段班次　晚上8時後約5至9分鐘一班車

股市 15:32 2022/02/07

分享：

【港鐵削班次】港鐵：2.11起削減非繁忙時段班次　晚上8時後約5至9分鐘一班車

本港第五波疫情肆虐，港鐵 （00066） 宣布，將於周五（11日）起削減港鐵晚間非繁忙時段班次。港鐵表示，過去三星期晚上非繁忙時段的乘客量，與去年12月相比跌約4成，而同時段的乘客量相對疫情發生前，亦維持在近5成左右。

港鐵表示，在審慎檢視乘客需求、承載力、乘車舒適度以及人手和能源消耗等各項因素後，決定稍為調整部分鐵路綫晚上8時後的列車服務。

 

消息：周一新增逾600宗確診、陳肇始預告收緊社交距離措施 HKTVmall母企低位回升，可見【下一頁】

港鐵：延長港鐵都會票餘下車程的有效日期

經調整後，荃灣綫、觀塘綫、港島綫、南港島綫、東鐵綫、東涌綫及屯馬綫每晚8時後的非繁忙時段，將維持約每5至9分鐘一班車。而將軍澳綫北角至寶琳站及調景嶺至康城站，則會於星期五及星期六晚上8時後，分別維持約每6及12分鐘一班車，其餘日子服務維持不變。

港鐵表示，將延長今年1月25日至3月31日內到期的港鐵都會票餘下車程的有效日期。有關乘客可於3月15日至5月14日期間，攜同都會票在指定車站的客務中心處理。

【石Sir一周前瞻及異動股】中銀香港、安踏及創科實業等
 

相關文章︰

【第五波疫情】港鐵：後勤員工延長在家工作至2月11日　增加鐵路車站及車廂的清潔及消毒

【港鐵66】港鐵完成增持八達通公司股權至64%　金澤培：續探索不同支付系統營運商的合作機會

【姜濤現身？】HSBC滙豐推抽獎送最多12.3萬元獎賞錢　兩港鐵站設「1：1 姜濤」宣傳

港股 港鐵公司（00066） 港鐵 服務 鐵路 荃灣 觀塘 康城 寶琳 調景嶺

上一篇文章

【人才流失】許正宇：政府一直與金融界溝通　冀在不影響疫情大局下優化做法

下一篇文章

【電動車】鴻海夥泰國國家石油建電動車廠　最快2024年首季量產
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【阿里巴巴9988】阿里巴巴申請額外註冊10億股美股存託股份
【阿里巴巴9988】阿里巴巴申請額外註冊10億股美股存託股份
【第五波疫情】髮型屋或被納入停運處所名牌　黃傑龍模擬9個長髮Look未雨綢繆、有網民笑指似「花姐」
【第五波疫情】髮型屋或被納入停運處所名牌　黃傑龍模擬9個長髮Look未雨綢繆、有網民笑指似「花姐」
【香港疫情】消息：新增逾600宗確診、陳肇始預告收緊社交距離措施　HKTVmall母企低位回升
【香港疫情】消息：新增逾600宗確診、陳肇始預告收緊社交距離措施　HKTVmall母企低位回升
【第五波疫情】滙豐恒生中銀東亞多間分行停業、累計逾百間　一文看清各銀行最營業安排（不斷更新）
【第五波疫情】滙豐恒生中銀東亞多間分行停業、累計逾百間　一文看清各銀行最營業安排（不斷更新）
【開市9點半】阿里巴巴額外發行10億股美國存託股份　惹配股疑雲？　
【開市9點半】阿里巴巴額外發行10億股美國存託股份　惹配股疑雲？　
【港股ADR+夜期】阿里恐見大動作　阿里美股先跌後穩　夜期升41點（不斷更新）
【港股ADR+夜期】阿里恐見大動作　阿里美股先跌後穩　夜期升41點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款