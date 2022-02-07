▲ 【證監會人手】證監會去年員工流失率12%、初級專業人手失25% 人才爭奪、移民潮令招聘難

證監會主席雷添良、行政總裁歐達禮（Ashley Alder）於立法會財經事務委員會交代證監會新一年度預算。證監會承認，去年受累金融業界人才爭奪戰、港人移民的影響，證監會去年人手流失率達12%，較2020年的5.1%大增。雷添良在會上補充，個別職級流失率特別嚴重，初級專業人員流失率高達25%。

證監會2021/22年人事費用預測較去年初預算時減少3090萬元（2%），反映花較長時間招聘才能填補職位空缺，也由於現時難以從海外引入人才，使上述情況變得更為嚴峻。

雷添良表示，證監會凍薪兩年後，新年度暫時預算平均增薪4.5%，也會提升32個職位的職級令員工更易晉升，也會設法令員工在不同部門流通，使工作多元化吸引人手。

歐達禮承認，人才流失率高令證監會營運添壓力，新加入員工需要時間和經驗追上，期望推出多項措施後可令情況穩定。他也反駁議員提問指增聘人手及加薪的決定令行業及納稅人帶來額外負擔，認為增加人手會令監管工作變得更有效率。

證監會2022/23年度預算淨增加30人或3%，目標令2023年3月底職員人數增至1018人。雷添良稱，因應金融科技、SPAC制度監管，會另外聘用50名合約僱員。

因應港股成交勝預期，證監會本年度轉錄盈餘，料全年度盈餘1.9億元，較去年預算時的1.8億元赤字為理想。證監會今年預算盈餘約1400萬元，反映港股日均成交1470億元，以及再次豁免持牌年費。

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