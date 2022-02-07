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【電動車】鴻海夥泰國國家石油建電動車廠　最快2024年首季量產

股市 15:24 2022/02/07

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泰國國家石油集團總裁兼首席執行官Auttapol Rerkpiboon（左）透露，初期年產量約 5 萬輛，之後會逐步擴大並達到 15 萬輛年產能

鴻海集團（台：2317）積極布局進軍電動車，有台媒指，鴻海集團與泰國國家石油集團（PTT）合資的泰國電動車廠最快2024年首季量產，雙方首期投資總金額規劃10億美元（約78儀港元），雙方將於今年上半年敲定最後投資細節。

對於新廠產能規劃，泰國國家石油集團總裁兼首席執行官Auttapol Rerkpiboon透露，初期年產量約 5 萬輛，之後會逐步擴大並達到 15 萬輛年產能。

鴻海發布3款電動車、入門版定價不足28萬港元　郭台銘親駕車登場，看【下一頁】

鴻海去年9月與泰國國家石油成立合資公司

鴻海集團去年 9 月與泰國國家石油透過線上儀式，簽署協議成立合資公司，第一階段規劃 2 至 3 年時間，達到年產能 5 萬輛製造目標，並在未來擴展到每年 15 萬輛產能。

鴻海集團在美國電動車產線也有進展，美國網媒autoevolution日前報道指，美國商用電動輕型貨車供應商Lordstown Motors與鴻海集團合作的Endurance電動貨車將於今年下半年開始交付。

鴻海集團去年11月中旬宣布與Lordstown Motors正式簽署美國俄亥俄州Lordstown廠房最終資產購買協議，以作北美洲電動車製造和研發樞紐。

【石Sir一周前瞻及異動股】中銀香港、安踏及創科實業等

 

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台股 郭台銘 鴻海 電動車

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