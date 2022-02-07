【ET講股通】梁耀康：拆局阿里註冊新股（附 Time Code）

港股今早輕微高開後反覆回軟，恒指早段跌幅一度跌近200點，半日跌76點，報24497點，在阿里巴巴 （09988） 瑞聲科技 （02018） 及舜宇光學 （02382） 三大藍籌科技股弱勢下，恒指全日於24366點至24617點之間窄幅上落。阿里巴巴公布計劃額外註冊10億份美國存托股票（ADS），股價跌足半成，如何拆局？獨立股評人梁耀康（Dave）3時45分於《ET講股通》為你分析。

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00：39 - 港股今日市況速覽

01：16 - 阿里巴巴 （09988） 註冊新股怎拆解？

04：50 - 阿里巴巴 （09988） 下行壓力增加

06：01 - 阿里巴巴 （09988） 如未持貨值得留意 如下行或造就買入時機

06：50 - 阿里巴巴 （09988） 註冊新股有機會落入強手或回購

07：51 - 阿里巴巴 （09988） 如做股權激勵未必是負面消息

09：45 - 持有阿里巴巴 （09988） 股份 宜留意公告才再作行動

10：43 - 可留意中資電訊股中移動 （00941）

11：42 - 滙豐 （00005） 現價可考慮買入

12：15 - 基建股值得跟進 中交建 （01800） 或再抽升

13：21 - 油價企穩90美元以上 油股中海油 （00883） 可跟進

14：44 - 潛力股推介：中石油 （00857）

16：48 - 觀眾問股：中海油 （00883） 未有貨 現價追入有多大上升空間？

19：11 - 觀眾問股：中交建 （01800） 4.25元買入應食糊抑或加注？

22：32 - 觀眾問股：中國平安 （02318） 是否已轉勢？未有貨現貨可買入？

25：28 - 觀眾問股：海螺水泥 （00914） 41.5元持貨怎操作？

26：36 - 觀眾問股：電訊盈科 （00008） 現價可趁派息前買入？

27：10 - 收息股可選中國銀行 （03988） 憧憬受惠內地經濟復甦

30：20 - 港股收市市況速報 恒指上望25000點

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