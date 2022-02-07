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【ET講股通】梁耀康：拆局阿里註冊新股（歡迎觀眾留言問股）

股市 15:42 2022/02/07

分享：

港股今早輕微高開後反覆回軟，恒指早段跌幅一度跌近200點，半日跌76點，報24497點，在阿里巴巴 （09988） 瑞聲科技 （02018） 及舜宇光學 （02382） 三大藍籌科技股弱勢下，恒指全日於24366點至24617點之間窄幅上落。阿里巴巴公布計劃額外註冊10億份美國存托股票（ADS），股價跌足半成，如何拆局？獨立股評人梁耀康（Dave）3時45分於《ET講股通》為你分析。

立即收看：https：//video.hket.com/video/3172303

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

【ET講股通】梁耀康：拆局阿里註冊新股（歡迎觀眾留言問股）

*初七人日港股輕微高開 今個星期點部署？立即重溫《開市追揸沽》 【按此-附time code】

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欄名 : ET講股通

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