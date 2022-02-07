港股今早輕微高開後反覆回軟，恒指早段跌幅一度跌近200點，半日跌76點，報24497點，在阿里巴巴 （09988） 瑞聲科技 （02018） 及舜宇光學 （02382） 三大藍籌科技股弱勢下，恒指全日於24366點至24617點之間窄幅上落。阿里巴巴公布計劃額外註冊10億份美國存托股票（ADS），股價跌足半成，如何拆局？獨立股評人梁耀康（Dave）3時45分於《ET講股通》為你分析。

立即收看：https：//video.hket.com/video/3172303

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

▲ 【ET講股通】梁耀康：拆局阿里註冊新股（歡迎觀眾留言問股）

*初七人日港股輕微高開 今個星期點部署？立即重溫《開市追揸沽》 【按此-附time code】

------

《香港經濟日報集團》免責聲明

本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約、招攬、邀請、誘使、任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。