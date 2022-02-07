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【ESG】中資推ESG基金認購優惠 最高回贈1.8萬元

15:45 2022/02/07

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工銀亞洲零售業務與財富管理部副總經理尹可豐指，該行代銷29隻ESG零售基金。

虎年伊始，中資大行為ESG（環境、社會及管冶）零售基金加碼谷優惠，合資格的指定客戶累積首5萬元基金認購金額，相關認購費有機會獲全數回贈，而額外回贈額的上限為1.8萬元。此外，工銀亞洲的專家認為，加息周期雖不利債券，但毋須避開綠色債，因對應氣候變化等改善環保的優質債券料持續有需求。

工銀亞洲零售業務與財富管理部副總經理尹可豐回應本報查詢指，現時工銀亞洲共代銷29隻ESG零售基金，當中以股票及混合股債基金爲主，包括可持續發展、能源轉型及氣候變化等主題。

談及福虎年的優惠，尹可豐透露，由即日起至2022年3月31日，全新或現有特選基金的個人客戶，透過工銀亞洲電子渠道、例如網上銀行或手機銀行，完成指定合資格基金交易，可享認購費回贈優惠，包括累積首5萬元基金認購金額，可獲全數認購費回贈。其後累積至指定認購金額，可享最高達1.8萬元的額外認購費回贈。

去年ESG零售基金吸金逾2800億港元【下一頁

尹可豐補充，上述回贈優惠只適用於整額基金認購交易，並不適用於基金轉換、基金贖回、基金月供計劃交易、以及認購費為1%以下的交易 。此外，部分ESG基金的入場費低至100元，月供最低為1000元。

另方面，尹可豐認為，環境、社會和企業管治（ESG）投資，是指在作出投資決策的過程中，除了考慮財務因素外，亦同時將ESG因素納入考量，例子有可持續投資、社會責任投資、道德投資和影響力投資等。他指出，綜觀今年的宏觀大環境， 當中以環保相關企業今年較值得市場關注，市場預期全球每年的零碳排投資將持續增加，包括從可再生能源，到網絡基礎建設、充電站、廠房升級的替代技術，以及供暖基礎設施的改造，都是可預期的發展方向。

尹可豐又說，雖然加入ESG因素，或可對長線投資帶來正面回報，惟散戶進行投資决定時，應考慮公司或行業估值等基本因素，若公司基本因素轉差，或估值過高的話，就應減持、甚至避開這類投資。

問及加息周期須否迴避ESG債券基金，尹可豐說，作為固定收益板塊中，考慮與可持續或ESG投資相關的發展，以至增長等關鍵因素，綠色債券已備受關注多時。綠色債券是一種融資工具，專為對環境及或氣候具正面影響的項目提供資金。至於踏入加息周期，加息對整體債券價格確實有一定影響，但ESG債券在各國政府推動下，逐漸獲得投資者垂青，過去數年相關ETF持有量持續增加，市場普遍認爲當中規模將會以每年10%到20%增長。另外，ESG評分較高的發債企業，通常財務狀況較佳，違約風險或較一般企業債爲低，可爲債券投資者提供更多投資選擇。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

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