【知識產權】南韓政府設工程師追踪監控名單　防電子技術外流保知識產權

▲ 南韓政府宣布，將創建一個芯片工程師數據庫，以監控他們行動。（法新社資料圖片）

科技市場競爭越趨激烈，不少國家政府機構以及國際企業，也會加強內部保密措施以減少資料及技術外流。南韓政府近日宣布，為加強保護知識產權，並阻止外國公司偷竊技術，導致國內企業的關鍵技術落入外國企業手中，將創建一個芯片工程師數據庫，以監控他們行動。

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據外媒《NikkeiAsia》報道，南韓過去五年已發生了397宗技術洩露事件，為國內的科技發展如三星（Samsung）帶來影響，因此決定新政策，以堵塞發展漏洞。據悉，該措施將由韓國的工業和司法部、韓國知識產權局和國家情報局等多個政府機構負責。

制定全新政策內容

新政策將要求韓國企業和研究機構，列出於電池、有機電激發光顯示器（OLED）、船舶和鋼鐵等韓國最具競爭力的12 項「國家核心技術」方面，具有先進知識的人員名單，並要求相關企業和機構為符合上述標準的人員註冊。

韓國工業部表示，當局將追踪名單上人員的行踪，以阻止工程師跳槽到外國競爭企業。而數據庫的名單將不限於韓國國民，受僱於韓國公司或外國企業於韓國當地子公司的外國工程師也將包括在內，即也需要進行註冊。

同時，南韓政府也會加強針對違反商業秘密法的行為的處罰，包括向外國公司洩露信息的違法者，面臨的處罰將由現時的罰款，升級至判處三年或以上的監禁。

另外，韓府也密切關注併購帶來潛在洩露技術的風險。目前擁有尖端技術的韓國企業中，若外國公司持有該企超過50%的股份時，必須經過南韓政府篩選，而當局也正計劃收緊篩選條件，預計屆時外國企業只要持有30%股份，即面臨政府的調查。此外，韓國亦為韓國企業提供資助，向高技能人員提供特殊獎金以鼓勵他們留在國內。

工程師跳槽 導致技術外流

據韓國檢察官公布的數據中發現，韓國於2020年共調查了112名涉嫌違反韓國商業秘密法、參與向海外洩露技術的人，當中大部分事件涉及中國內地企業。而國家情報局在其監視行動中，也發現有越來越多同類型技術洩露的案件，當中不乏韓國大公司的工程師跳槽至外國競爭對手，導致技術外流的情況。

雖然韓國工業部表示，有關政策內容的細節尚未確定，惟相信該措施將會引來外國公司的強烈反對。

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責任編輯：文睿

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