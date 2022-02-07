【芯片荒】持續拖累 福特北美8廠房暫停或減產

受新冠肺炎疫情影響，全球出現芯片荒，影響不少行業，特別是汽車及電子產品。美國福特汽車日前宣布，由於芯片供應持續不足，北美8間工廠的生產線本周起，需要暫停或是減少產量。

歐盟冀2030年自產全球2成芯片 料短缺持續 【下一頁】

美國多間大型連鎖店人手短缺 要縮短營業時間 【下一頁】

福特（Ford）發言人上周五（4日）向路透社表示，由於芯片供應受限，美國密歇根州（Michigan）﹑芝加哥及墨西哥庫奧蒂特蘭（Cuautitlan）工廠將暫時停止生產。堪薩斯城（Kansas City）停產F-150皮卡車（Pickup），只留部分人手生產Transit貨車。

密西根州城市迪爾伯恩（Dearborn）﹑肯塔基州（Kentucky）及州內最大城市路易斯維爾（Louisville）的福特車廠將會，改行單班制或是重新編排工作日程。加拿大奧克維爾（Oakville）將取消通宵班，所有變更於周一（7日）生效。

不過，福特預計2022年的車輛生產在下半年將會大幅改善。去年7月時，福特亦曾因芯片短缺，在兩個月內一度關閉北美8間車廠的生產線。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：吳漢培