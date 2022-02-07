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【視像通話】視像通話App Google Duo　下載量破50億次

科技 15:30 2022/02/07

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Duo於2016年推出，是少數突破50億次下載量的Play商店應用程式。（Google官網截圖）

疫情限制了大眾的社交距離，但有賴科技的進步，若想與家人朋友見面聊天，現在都可透過視像通話實現。在疫情帶動視像通話需求下，視像通話App Google Duo的Play商店下載量日前終於突破50億次。

【Google新設計】Google Chrome Logo再更新　與舊款有何分別？（多圖）

Duo於2016年推出，是少數突破50億次下載量的Play商店應用程式。作為Android手機預設應用程式，為Duo帶來一定的使用量。

即時通訊App Allo   2019年永久關閉

Google的另一即時通訊App Allo，與Duo一樣在2016年推出，當時Google推出它們的目的是與iMessage和WhatsApp競爭。不過，Allo早於2019已經永久關閉，但Duo就仍然運作，當時其下載量已突破10億次，而且一直都在持續增長。

【Google Workspace】加強歷史記錄搜尋　Workspace 3月29日推新功能

2020年時，有傳聞指Google計劃將Duo和另一款視像會議App Meet合併為一個平台。但據外媒《Android police》了解，這一計劃已於去年12月宣告失敗，Google將會把全部注意力轉向Meet。同時，Duo去年只進行了少量的更新，這意味Duo未來或會關閉。

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責任編輯：陳卓賢

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