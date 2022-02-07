【2022展望】瑞銀維持恒指今年底27000點目標　現價已反映美國收水、料第2季通關

▲ 【2022展望】瑞銀維持恒指27000點目標 現價已反映美國收水、料第2季通關

瑞銀發表研究報告指，港股雖然面對美國聯儲局收水局面，可是走勢表現不錯，認為美國收水對港股的影響大致已反映於現價之上，因此，維持恒指今年目標價為27000點，意味約有8至13%回報，MSCI香港指數為12400點。

年初至今MSCI香港指數和恒指分別升1至2%，跑贏MSCI AC世界指數。該行表示，聯儲局有九成機會將於今年年底上調利率至逾1厘，全球流動性收緊，其資產負債表擴張速度大為下降，由去年初的增長56%，縮至現時的約10%左右。

瑞銀指，雖然美國收水會影響流動性和港股市盈率，但認為對港股的影響大致已反映於現價之上。參考過去兩次加息周期，分別是2004年至2006年6月、及2015年12月至2018年12月，港股均被下調預測估值至12.6倍，MSCI香港則為15.3倍。目前兩者現價已處於上述水平。同時，該行又認為現價已反映資金流出港元及較高實際息率。

另外，該行又指，盈利表現將成為指數走勢的關鍵，並預料2022至2023年MSCI香港指數每股盈利增長11%至13%，又指在過去兩次加息周期之中，港股錄得約24%左右的不錯的回報，認為邊境開放和中國放鬆貨幣政策將是提振盈利的動力。

年初至今，銀行股、濠賭股、綜合企業、價值股更是跑贏大市。瑞銀看好本港銀行和短年期的高息資產，又料今年第2季將潛在通關。

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編輯：姚卓然