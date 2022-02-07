【減排騙局】平治違反氣體排放條例　遭南韓罰款1.3億元

▲ KFTC指控平治透過在其車輛中安裝非法軟件，篡改了污染排放的數據，使其在普通駕駛條件下的性能低於認證測試時水平。（平治官網截圖）

近年各國政府對碳排放監管愈趨重視，韓國公平貿易委員會（KFTC）剛表示，決定對德國汽車制造商平治（Mercedes-Benz）及其韓國分公司罰款1,690萬美元（約1.3億港元），理由是其柴油乘用車的氣體排放情況，涉及虛假宣傳。

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15款平治汽車 安裝非法軟件

據外媒《Nasdaq》報道，KFTC指控平治透過在其車輛中安裝非法軟件，篡改了污染排放的數據，使其在普通駕駛條件下的性能低於認證測試時水平，並稱總共有15款平治汽車安裝了這種軟件。

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KFTC在聲明表示：「這次對德國第一大進口汽車銷售商進行制裁是有意義的，因為它在福斯汽車廢氣排放醜聞發生後，仍以虛假和欺騙性的方式宣傳其減排性能，影響消費者的理性購買選擇。」

據KFTC稱，平治還虛假宣傳他們的車輛排放保持在最低水平，並指在2013年8月至2016年12月期間符合Euro 6 污染法規的排放標準。面對以上指控，平治至今仍未作出即時回應。

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責任編輯：陳卓賢