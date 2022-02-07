【Twitter】Twitter增「Downvote」負評新功能　助用戶篩選顯示內容

▲ 近日Twitter表示，將於全球推出投票功能。用戶可選擇給予貼文正評（Upvote）或負評（Downvote），系統其後就會助用戶篩選顯示內容，改善內容質素。（Twitter官網圖）

在社交平台上，一般都具有讚好或心心等基本的正面回應功能。而近日Twitter則表示，將於全球推出投票功能。用戶可選擇給予貼文正評（Upvote）或負評（Downvote），系統其後就會助用戶篩選顯示內容，改善內容質素。

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Twitter表示，新功能讓iOS和Android的用戶選擇，可將他們覺得令人反感或不相關的回覆投負評，以助系統決定應向用戶展示哪些貼文回覆，去篩選顯示內容。在此功能中，留言獲得的負評數量並不會公開顯示，而負評票數也只對留言者可見。

據悉，現時Twitter整進行第一輪測試，Twitter向用戶提供了三個版本的「Downvote」方法，包括有「讚好和反對」選項、「心心和反對」選項以及「分為上、下的箭頭符號」選項。惟Twitter目前並未說明，之後會否將選項統一。

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責任編輯：黃顯晴

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