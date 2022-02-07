▲ 【第五波疫情】余偉文：疫苗接種率主導經濟復甦步伐 冀長者接種率可再提高

第五波疫情持續擴散，政府預告會進一步收緊防疫限制。金管局總裁余偉文表示，疫苗接種率是經濟復元的主要因素之一，期望香港的接種率可以再提升，尤其是年長人士的接種率。他又指，因應新一波疫情，會再仔細研究將在4月屆滿的「預先批核還息不還本」退場安排，冀盡快有交代。

余偉文出席財委會會議時指，新一波疫情對香港及環球經濟的影響可能會在上半年浮現，營商氣氛可能會進一步轉弱。

支援措施退場計劃有變數 余偉文：望盡快有清晰交代

會上有議員關注「預先批核還息不還本」屆滿後的安排，余偉文回應時指，局方早前著手研究退場機制時，本地經濟仍然有良好的復甦勢頭，但目前情況有變、經濟明顯受壓，「整個考慮幾唔同」，透露暫時仍與業界商討中，期望盡快有更清晰交代。

根據金管局文件顯示，截至2021年第三季，香港零售銀行的特定分類貸款比率（不良貸款率）處0.78%。副總裁阮國恒指，考慮到Omicron疫情及內地高槓桿內房企業的流動性問題，預期去年末季的特定分類貸款比率或會輕微上升，但由於水平遠較國際及歷史水平低，整體資產質素壓力仍然不大。

阮國恒：去年末資產質素料受壓 整體壓力仍可控

中小企融資擔保計劃方面，政府早前推出「百分百擔保特惠貸款」，截至2021年底，已批出超過4.7萬申請、涉816億元；至於「百分百擔保個人特惠貸款計劃」孺已批出約3.58萬宗申請、涉資約25億元，平均每宗貸款額約6.94萬元。

副總裁李達志補充，「百分百擔保特惠貸款」由推出至今，壞帳率約0.5%，屬預期以內。

余偉文指，完全理解明白中小企的經營困難，籲業界應以包容方式處理中小企的業務安排，彈性及酌情處理個別個案。

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