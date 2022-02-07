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英國南韓將簽署協議 加強半導體等供應鏈

環球社會熱點 14:38 2022/02/07

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全球供應鏈緊張持續，英國和南韓宣布加強合作，解決部分重要商品供應鏈問題。據報英國和南韓周一（7日）將簽訂協議，加強在半導體等關鍵產品供應鏈的合作。英國國際貿易大臣卓雅敏發表聲明表示，英國正加強與南韓的聯繫。南韓貿易部部長呂翰九將到訪英國倫敦，和卓雅敏會面。

歐盟冀2030年自產全球2成芯片 料短缺持續 【下一頁】

《路透社》報道，英國將於當地時間周一和南韓簽署一項協議，加強受新冠疫情大流行影響的半導體等關鍵產品供應鏈。報道分析指，英國希望藉脫歐機會，與亞太地區增長較快經濟體鞏固關係，官員將著手修改貿易協議。

卓雅敏（Anne-Marie Trevelyan）發表聲明確認，是次為展示英國在亞太地區建立關係的行動，當局正加強與世界其中一個強大經濟體的聯繫。卓雅敏和呂翰九周一將在倫敦會面，報道指會面將是雙方正是開啟貿易談判的前奏，預料今年稍後時間會該修改現有協議。

芯片今年銷售額料增長9% 有望破6000億美元 【下一頁】

英國當局表示，希望確保關鍵商品在兩國之間繼續流動，並以芯片為例，指英國汽車工業一直受全球半導體短缺阻礙。英韓兩國截止2021年9月為止，雙邊貿易價值高達約133億英鎊（約1401.43億港元），兩國均尋求加入跨太平洋貿易協定。

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責任編輯：李俊儀

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