【通脹高企】歐央行官員料今年第4季加息 預計0.25厘

全球通貨膨脹持續飆升、各國央行先後加息冀降低通脹。荷蘭央行行長Klaas Knot最近接受當地電視台訪問時，預計歐洲央行會在今年第4季首次加息，料加息0.25厘，並警告歐元區國家今年會維持4%通脹率。

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作風「鷹派」的歐洲央行管理委員會成員﹑荷蘭央行行長Klaas Knot，在接受荷蘭電視台訪問時，首次就加息發表意見。Knot預計歐洲央行將於今年第4季首次加息，與以往一樣會加息0.25厘，估計在明年首季第二次加息。

Knot亦是歐央行25名管理委員會成員當中，首位公開表示今年會加息、亦預料歐元區國家今年會維持4%通脹率。Knot指，歐洲央行持續購買債券，至今已累積2.2萬億歐元（19.6萬億港元）資產，呼籲歐央行必須停止繼續購買，避免進一步推高通脹。

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歐州通脹率於今年1月達至5.1%紀錄新高，歐央行於去年12月同意逐步減少購買資產、今年10月起，將減至限購200億歐元（1,782億港元）資產，望緩和通脹壓力。

歐洲央行行長拉加德（Christine Lagarde）上周四（3日）亦透露，不排除在今年內加息，並暗示將於下個月加快結束淨債券購買計劃，一改早前曾表明「不太可能」加息的立場。

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責任編輯：郭麗明